https://sputnik-georgia.ru/20240702/vstrecha-sbornoy-gruzii-po-futbolu--v-tsentre-tbilisi-vvedeny-ogranicheniya-dlya-transporta-288760415.html

Встреча сборной Грузии по футболу – в центре Тбилиси введены ограничения для транспорта

Встреча сборной Грузии по футболу – в центре Тбилиси введены ограничения для транспорта

Sputnik Грузия

Официальная встреча сборной Грузии, дебютировавшей на чемпионате Европы, состоится в 22:00 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Ограничения на движение автомобилей введены на площади Свободы в центре Тбилиси в связи с официальной церемонией встречи игроков сборной Грузии по футболу, вернувшейся во вторник утром с чемпионата Европы, который проходит в Германии, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. В 22:00 на площади Свободы состоится анонсированная правительством официальная встреча национальной сборной. В Тбилисском аэропорту во вторник утром национальную команду встречали благодарные болельщики. Сборная Грузии на дебютном для себя Евро смогла выйти из группы F и сыграть в плей-офф первенства.По информации мэрии, с 12:00 до 17:00 движение на площади Свободы будет частично ограничено. Автомобили, следующие с проспекта Руставели к площади Свободы, не смогут проехать по круговому движения на площади Свободы, чтобы продолжить движение в направлении улицы Бараташвили. Водители смогут развернуться около сквера Пушкина и снова двигаться в сторону проспекта Руставели. Когда и где состоится официальная встреча сборной Грузии по футболу в Тбилиси?>>Кроме того, 2 июля с 17:00 до 3 июля 00:00 движение транспорта на площади Свободы будет запрещено полностью. Движение будет ограничено как со стороны улиц Коте Абхази и Пушкина, так и от проспекта Руставели до улицы 9 Апреля. В часы ограничения движения общественный транспорт будет курсировать до Правого берега Куры (Мтквари) по улице М. Джавахишвили, а затем – в направлении улицы Бараташвили. Также во время действия ограничений общественный транспорт будет следовать на Правый берег Куры (Мтквари) через улицу М. Джавахишвили в направлении улицы Бараташвили. В обратном направлении общественный транспорт проедет по тому же маршруту – через улицу Бараташвили на правый берег Куры и затем будет передвигаться через улицы Джавахишвили и М. Костава. Транспорт, передвигающийся по маршруту Тбилиси-Коджори, остановится на улице Амаглеба, 11 и в обратном направлении будет обслуживать пассажиров от того же адреса. Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4. На пути к 1/8 Евро 2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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