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Внешняя торговля Грузии уходит в минус – данные статистики

Внешняя торговля Грузии уходит в минус – данные статистики

Sputnik Грузия

Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T09:01+0400

2024-07-16T09:01+0400

2024-07-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2024 года снизился на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За шесть месяцев 2024 года в страну импортировали продукцию на 7,5 миллиарда долларов, что на 0,2% больше данных за январь-июнь 2023 года. Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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