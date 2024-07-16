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Внешняя торговля Грузии уходит в минус – данные статистики
Внешняя торговля Грузии уходит в минус – данные статистики
Sputnik Грузия
Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2024 года снизился на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За шесть месяцев 2024 года в страну импортировали продукцию на 7,5 миллиарда долларов, что на 0,2% больше данных за январь-июнь 2023 года. Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Внешняя торговля Грузии уходит в минус – данные статистики
Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2024 года снизился на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За шесть месяцев 2024 года в страну импортировали продукцию на 7,5 миллиарда долларов, что на 0,2% больше данных за январь-июнь 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июнь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
2 848,3
-6,7
Импорт
7 471,8
0,2
Всего
10 320,1
-1,8
Экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, что на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.