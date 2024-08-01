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Финансовая помощь США доставалась Грузии не полностью – Силаев
Финансовая помощь США доставалась Грузии не полностью – Силаев
Sputnik Грузия
Большая часть средств, которые направлялись в Грузию по программе американской помощи, доставалась американским организациям, заявил ведущий научный сотрудник... 01.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-01T20:41+0400
2024-08-01T20:50+0400
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"Логика в том, чтобы лишить правительство денег, а неправительственным организациям, наоборот, добавить. Но тут очень любопытная деталь. Если посмотрим список получателей американской помощи по американской же статистике, мы увидим, что большая часть этой помощи идет американским же организациям. Конечно, часть этих денег потом попадает в Грузию, но основные суммы все-таки идут американским организациям", – заявил Силаев. Силаев рассказал, почему Госдеп США приостановил правительству Грузии помощь в 95 миллионов долларов, сможет ли Запад применить новые рычаги давления на правительство Грузии для приостановки действия новопринятого закона об "иноагентах", и чего ждать на предстоящих парламентских выборах в стране.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". В Госдепе США заявили, что 95 миллионов долларов, которые ранее должны были быть выделены правительству Грузии будут перенаправлены грузинским НКО и СМИ. "Это большие деньги. Им (НКО и СМИ, прим.) дали 63 миллиона долларов в прошлом году, это почти половина всех средств, которые Грузия получала по программе американской помощи", – заявил Силаев.Между тем, оценивая отношения Грузии с Западом, эксперт отметил, что правительство Грузии на самом деле лояльно к Западу, просто ему не оставили выбора.
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россия, экспертное мнение, николай силаев, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео
россия, экспертное мнение, николай силаев, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео

Финансовая помощь США доставалась Грузии не полностью – Силаев

20:41 01.08.2024 (обновлено: 20:50 01.08.2024)
© video: Sputnik
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Большая часть средств, которые направлялись в Грузию по программе американской помощи, доставалась американским организациям, заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев в эфире Sputnik
"Логика в том, чтобы лишить правительство денег, а неправительственным организациям, наоборот, добавить. Но тут очень любопытная деталь. Если посмотрим список получателей американской помощи по американской же статистике, мы увидим, что большая часть этой помощи идет американским же организациям. Конечно, часть этих денег потом попадает в Грузию, но основные суммы все-таки идут американским организациям", – заявил Силаев.

Силаев рассказал, почему Госдеп США приостановил правительству Грузии помощь в 95 миллионов долларов, сможет ли Запад применить новые рычаги давления на правительство Грузии для приостановки действия новопринятого закона об "иноагентах", и чего ждать на предстоящих парламентских выборах в стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".
В Госдепе США заявили, что 95 миллионов долларов, которые ранее должны были быть выделены правительству Грузии будут перенаправлены грузинским НКО и СМИ.

"Это большие деньги. Им (НКО и СМИ, прим.) дали 63 миллиона долларов в прошлом году, это почти половина всех средств, которые Грузия получала по программе американской помощи", – заявил Силаев.

Между тем, оценивая отношения Грузии с Западом, эксперт отметил, что правительство Грузии на самом деле лояльно к Западу, просто ему не оставили выбора.
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