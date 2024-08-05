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В Грузии отметили годовщину подписания "Георгиевского трактата" – видео
В Грузии отметили годовщину подписания "Георгиевского трактата" – видео
Sputnik Грузия
Представители партии "Солидарность во имя мира" отметили годовщину подписания "Георгиевского трактата" в городе Телави (регион Кахети) 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T17:45+0400
2024-08-05T17:45+0400
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"Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли и его переходе под протекторат России, был подписан 24 июля (4 августа) 1783 года. Он был подписан по инициативе грузинского царя Ираклия Второго.Родиной этого царя является город Телави в районе Кахети. Именно здесь стоит его величественный памятник, к которому представители партии возложили цветы."Мы, партия "Солидарность во имя мира", обратились к руководству России и Грузии с просьбой начать диалог, начать переговоры и начать двигаться в сторону восстановления дипломатических отношений. Нам нужен новый "Георгиевский трактат", нам нужен новый подход, потому что старые не работают. Мы уже 32 года ходим по кругу", – заявил Мамука Пипия, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира".
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, георгиевский трактат, грузия, кахети, телави, видео, грузино-российские отношения
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, георгиевский трактат, грузия, кахети, телави, видео, грузино-российские отношения
В Грузии отметили годовщину подписания "Георгиевского трактата" – видео
17:45 05.08.2024 (обновлено: 18:50 05.08.2024)
Представители партии "Солидарность во имя мира" отметили годовщину подписания "Георгиевского трактата" в городе Телави (регион Кахети)
"Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли и его переходе под протекторат России, был подписан 24 июля (4 августа) 1783 года. Он был подписан по инициативе грузинского царя Ираклия Второго.
Родиной этого царя является город Телави в районе Кахети. Именно здесь стоит его величественный памятник, к которому представители партии возложили цветы.
"Мы, партия "Солидарность во имя мира", обратились к руководству России и Грузии с просьбой начать диалог, начать переговоры и начать двигаться в сторону восстановления дипломатических отношений. Нам нужен новый "Георгиевский трактат", нам нужен новый подход, потому что старые не работают. Мы уже 32 года ходим по кругу", – заявил Мамука Пипия, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира".