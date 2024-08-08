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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 8 августа
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 8 августа
Sputnik Грузия
В копилке сборной Грузии четыре медали – золото, два серебра и бронза 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Владимир Гамкрелидзе выступит на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в четверг, 8 августа.В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.Вольная борьбаВладимир Гамкрелидзе (-86 кг) начинает выступление на Олимпиаде с 1/8 финала. Начало трансляции в 13:30 по тбилисскому времени.Поединки финального блока состоятся уже на следующий день, в пятницу, 9 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж
олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 8 августа

10:52 08.08.2024
© photo: Sputnik / Guillem Baker / Перейти в фотобанкТуристы фотографируют Олимпийские Кольца на площади Трокадеро в Париже
Туристы фотографируют Олимпийские Кольца на площади Трокадеро в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2024
© photo: Sputnik / Guillem Baker
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В копилке сборной Грузии четыре медали – золото, два серебра и бронза
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Владимир Гамкрелидзе выступит на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в четверг, 8 августа.
В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.

Вольная борьба

Владимир Гамкрелидзе (-86 кг) начинает выступление на Олимпиаде с 1/8 финала. Начало трансляции в 13:30 по тбилисскому времени.
Поединки финального блока состоятся уже на следующий день, в пятницу, 9 августа.
© SputnikГрузия на Олимпиаде-2024 в Париже
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 07.08.2024
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже
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