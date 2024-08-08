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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 8 августа

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 8 августа

Sputnik Грузия

В копилке сборной Грузии четыре медали – золото, два серебра и бронза 08.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Владимир Гамкрелидзе выступит на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в четверг, 8 августа.В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.Вольная борьбаВладимир Гамкрелидзе (-86 кг) начинает выступление на Олимпиаде с 1/8 финала. Начало трансляции в 13:30 по тбилисскому времени.Поединки финального блока состоятся уже на следующий день, в пятницу, 9 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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