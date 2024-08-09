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Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога

Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога

Sputnik Грузия

Основатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили сделал три важных дела для страны, заявил политолог, главный редактор... 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T23:00+0400

2024-08-09T23:00+0400

2024-08-09T23:52+0400

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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Первое дело – это восстановление гуманитарных и экономических отношений с Россией. Второе – от власти фактически отстранена партия Саакашвили "Единое национальное движение", третье – работающая в стране лаборатория Лугара прекратила служить интересам США", – заявил Хидирбегишвили.Недавно грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".

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