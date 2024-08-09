https://sputnik-georgia.ru/20240809/kakie-vazhnye-dela-ivanishvili-sdelal-dlya-gruzii-mnenie-politologa-289391719.html
Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога
Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога
Sputnik Грузия
Основатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили сделал три важных дела для страны, заявил политолог, главный редактор... 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T23:00+0400
2024-08-09T23:00+0400
2024-08-09T23:52+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
политика
сша
тбилиси
бидзина иванишвили
арно хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/09/289391550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3741d6de63607e48346285af69eef52e.jpg
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Первое дело – это восстановление гуманитарных и экономических отношений с Россией. Второе – от власти фактически отстранена партия Саакашвили "Единое национальное движение", третье – работающая в стране лаборатория Лугара прекратила служить интересам США", – заявил Хидирбегишвили.Недавно грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/09/289391550_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66e3451cd8cb40bad39b9a9d55f4ebf4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, сша, тбилиси, бидзина иванишвили, арно хидирбегишвили, ричард лугар, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, сша, тбилиси, бидзина иванишвили, арно хидирбегишвили, ричард лугар, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, пресс-центр, видео
Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога
23:00 09.08.2024 (обновлено: 23:52 09.08.2024)
Основатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили сделал три важных дела для страны, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Первое дело – это восстановление гуманитарных и экономических отношений с Россией. Второе – от власти фактически отстранена партия Саакашвили "Единое национальное движение", третье – работающая в стране лаборатория Лугара прекратила служить интересам США", – заявил Хидирбегишвили.
Недавно грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".