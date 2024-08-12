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Грузинская позиция не проявляется в западных проектах – Сихарулидзе

Грузинская позиция не проявляется в западных проектах – Сихарулидзе

Sputnik Грузия

Издание грузино-российского учебника по истории позволяет ученым Грузии мыслить в тех исторических контекстах и теориях, которые они считают необходимыми... 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T19:42+0400

2024-08-12T19:42+0400

2024-08-12T20:04+0400

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Своим мнением о важности издания совместной научной работы грузинских и российских историков он поделился в ходе презентации книги "История взаимоотношений России и Грузии" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Презентация прошла в ходе видеомоста Тбилиси-Ставрополь."Грузинский подход, грузинское осмысление советского прошлого, Российской империи, он – дуалистический. И этот дуализм зачастую не проявляется в тех проектах, которые финансирует Запад. Запад хочет видеть те подходы, которые на Западе распространены, а дуализм по отношению к советской эпохе, к Российской империи не распространен там. Вот такие проекты позволяют нам более независимо мыслить, позволяют нам мыслить не в тех контекстах и тех теориях, которые предложены нам, а в тех контекстах и теориях, которые мы сами считаем нужными и с российской стороны, и с грузинской стороны", – заявил эксперт.Ключевая проблема современной исторической и политической науки, считает Сихарулидзе, заключается в том, что исследовательские проекты в Грузии финансируются только европейскими и американскими фондами, и это оказывает влияние на формирование научного дискурса о советском и имперском периоде. Эксперт подчеркивает, что они не отображают истинную суть вещей в грузинском обществе, но выдавливают грузинскую позицию и замещают ее западной.Эксперт отмечает, что при написании пособия их целью не было найти абсолютную истину, так как историки давно пришли к выводу, что истина в истории относительна и многогранна. История сложна, и в некоторых аспектах можно прийти к согласию, а в других – остаться при разных мнениях. Совместный академический труд также является важной частью диалога и международных отношений, где нередко применяется подход "соглашение о несоглашении". Главной задачей было создание пособия, в котором были бы отражены как общие точки зрения, так и различия.Учебное пособие "История взаимоотношений России и Грузии в X – первой половине XIX вв" было издано в Ставрополе на грузинском и русском языках. Над книгой работали историки обеих стран.Учебное пособие посвящено основным этапам становления российско-грузинских отношений, влиянию на этот процесс внутриполитического развития России и Грузии, внешнеполитического контекста и подписания Георгиевского трактата. Особое место в учебном пособии уделяется историографической и правовой оценке Георгиевского трактата. Пособие разработано для учащихся старших классов средних образовательных учреждений и студентов вузов.

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