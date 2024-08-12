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Историки рассказали о важности изучения отношений России и Грузии
Историки рассказали о важности изучения отношений России и Грузии
Sputnik Грузия
Презентация книги под названием "История взаимоотношений России и Грузии в X – первой половине XIX вв." состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия... 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T18:46+0400
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Учебное пособие — это результат совместной работы российских и грузинских историков. Книга была издана в Ставрополе на двух языках – русском и грузинском. О работе над книгой и значимости совместного осмысления истории двух стран в ходе видеомоста рассказали доктор исторических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета Игорь Крючков и политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе."В России сейчас, наверно, лучше знают историю США, Франции, Германии, чем историю наших ближайших соседей. Я имею в виду Грузию, Армению, Азербайджан. Тем более даже в советские времена, насколько я помню, не было отдельных учебных пособий, посвященных российско-грузинским отношениям", — заявил Крючков."Это пособие очень важно по нескольким причинам. Очень мало знают, к сожалению, про Грузию в России. Как сказал наш спикер парламента, многие люди опираются в своих экспертных знаниях, исходя из каких-то проведенных дней в Грузии, но не очень часто они пытаются углубиться в историю и понять, что происходит. В этом контексте, эта книга очень важна, потому что мы мало-помалу начали процесс углубления в исторические процессы, которые поддерживаются не извне", — отметил Сихарулидзе. Несмотря на сложности, сопровождающие отношения между Россией и Грузией, географические, культурные и экономические факторы создают предпосылки для долгосрочного сотрудничества. Страны, будучи близкими соседями, в значительной мере "обречены" на взаимодействие, основанное на взаимовыгодных и равноправных условиях.Исторический опыт, включая такие важные моменты, как подписание Георгиевского трактата, служит напоминанием о возможности взаимопонимания и сотрудничества, даже после периодов напряженности, подчеркивают эксперты.Экземпляры учебника будут переданы в грузинские библиотеки, высшие учебные заведения и некоммерческим организациям.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео

Историки рассказали о важности изучения отношений России и Грузии

18:46 12.08.2024 (обновлено: 20:05 12.08.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Презентация книги под названием "История взаимоотношений России и Грузии в X – первой половине XIX вв." состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во время видеомоста Тбилиси-Ставрополь.
Учебное пособие — это результат совместной работы российских и грузинских историков. Книга была издана в Ставрополе на двух языках – русском и грузинском.

О работе над книгой и значимости совместного осмысления истории двух стран в ходе видеомоста рассказали доктор исторических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета Игорь Крючков и политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

"В России сейчас, наверно, лучше знают историю США, Франции, Германии, чем историю наших ближайших соседей. Я имею в виду Грузию, Армению, Азербайджан. Тем более даже в советские времена, насколько я помню, не было отдельных учебных пособий, посвященных российско-грузинским отношениям", — заявил Крючков.

"Это пособие очень важно по нескольким причинам. Очень мало знают, к сожалению, про Грузию в России. Как сказал наш спикер парламента, многие люди опираются в своих экспертных знаниях, исходя из каких-то проведенных дней в Грузии, но не очень часто они пытаются углубиться в историю и понять, что происходит. В этом контексте, эта книга очень важна, потому что мы мало-помалу начали процесс углубления в исторические процессы, которые поддерживаются не извне", — отметил Сихарулидзе.

Несмотря на сложности, сопровождающие отношения между Россией и Грузией, географические, культурные и экономические факторы создают предпосылки для долгосрочного сотрудничества. Страны, будучи близкими соседями, в значительной мере "обречены" на взаимодействие, основанное на взаимовыгодных и равноправных условиях.

Исторический опыт, включая такие важные моменты, как подписание Георгиевского трактата, служит напоминанием о возможности взаимопонимания и сотрудничества, даже после периодов напряженности, подчеркивают эксперты.

Экземпляры учебника будут переданы в грузинские библиотеки, высшие учебные заведения и некоммерческим организациям.
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