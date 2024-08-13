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В центре Тбилиси сносят мост, построенный при Саакашвили – видео

В центре Тбилиси сносят мост, построенный при Саакашвили – видео

Sputnik Грузия

В центре Тбилиси приступили к сносу пешеходного моста у Дома юстиции. Как идет процесс разборки, узнаете из видео Sputnik Грузия 13.08.2024, Sputnik Грузия

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О демонтаже пешеходного моста из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой мэрии, объявили в марте этого года.Оппозиция уже успела обвинить власти страны в том, что мост подлежит сносу из-за того, что был построен предыдущими властями, однако мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что мост исчерпал свою функциональность и трата денег на его реконструкцию не является целесообразной.

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