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В центре Тбилиси сносят мост, построенный при Саакашвили – видео
В центре Тбилиси сносят мост, построенный при Саакашвили – видео
Sputnik Грузия
В центре Тбилиси приступили к сносу пешеходного моста у Дома юстиции. Как идет процесс разборки, узнаете из видео Sputnik Грузия 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T16:08+0400
2024-08-13T16:08+0400
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О демонтаже пешеходного моста из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой мэрии, объявили в марте этого года.Оппозиция уже успела обвинить власти страны в том, что мост подлежит сносу из-за того, что был построен предыдущими властями, однако мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что мост исчерпал свою функциональность и трата денег на его реконструкцию не является целесообразной.
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мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции, видео, видео-новости из грузии
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, каха каладзе, дом юстиции, видео, видео-новости из грузии
В центре Тбилиси сносят мост, построенный при Саакашвили – видео
16:08 13.08.2024 (обновлено: 16:28 13.08.2024)
В центре Тбилиси приступили к сносу пешеходного моста у Дома юстиции. Как идет процесс разборки, узнаете из видео Sputnik Грузия
О демонтаже пешеходного моста из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой мэрии, объявили в марте этого года.
Оппозиция уже успела обвинить власти страны в том, что мост подлежит сносу из-за того, что был построен предыдущими властями, однако мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что мост исчерпал свою функциональность и трата денег на его реконструкцию не является целесообразной.