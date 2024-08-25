https://sputnik-georgia.ru/20240825/pochemu-stoit-vybrat-sololaki-obzon-rayona-tbilisi-289580346.html
Почему стоит выбрать Сололаки? Обзон района Тбилиси
Почему стоит выбрать Сололаки? Обзон района Тбилиси
Sputnik Грузия
Сололаки – один из центральных районов Тбилиси, с развитой инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами. Почему стоит выбрать этот район города для жизни –... 25.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-25T10:03+0400
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Построенный в середине XIX века, Сололаки передает настоящий дух Старого города. Именно тут живет душа Тбилиси, но, кроме него, здесь есть все, что душа пожелает, – кафе, гостиницы, рестораны, торговые центры и многое другое.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, видео
Почему стоит выбрать Сололаки? Обзон района Тбилиси
10:03 25.08.2024 (обновлено: 10:47 25.08.2024)
Сололаки – один из центральных районов Тбилиси, с развитой инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами. Почему стоит выбрать этот район города для жизни – мы рассказали в видео Sputnik Грузия
Построенный в середине XIX века, Сололаки передает настоящий дух Старого города. Именно тут живет душа Тбилиси, но, кроме него, здесь есть все, что душа пожелает, – кафе, гостиницы, рестораны, торговые центры и многое другое.