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Яркий и атмосферный – за что любят район Чугурети в Тбилиси?

Яркий и атмосферный – за что любят район Чугурети в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Театры, музеи, арт-пространства, развлекательные площадки, ресторанные улицы и многое другое – вот за что тбилисцы и приезжие любят район Чугурети в Тбилиси 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T16:44+0400

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2024-08-27T16:44+0400

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Улицей-флагманом этого района является проспект Агмашенебели, а цитаделью – площадь Марджанишвили.Жизни здесь позавидовали бы многие, но у этого атмосферного района есть и свои минусы. Обо всем подробно рассказываем в обзоре Sputnik Грузия.

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