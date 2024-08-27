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Яркий и атмосферный – за что любят район Чугурети в Тбилиси?
Яркий и атмосферный – за что любят район Чугурети в Тбилиси?
Sputnik Грузия
Театры, музеи, арт-пространства, развлекательные площадки, ресторанные улицы и многое другое – вот за что тбилисцы и приезжие любят район Чугурети в Тбилиси 27.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-27T16:44+0400
2024-08-27T16:44+0400
2024-08-27T16:44+0400
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Улицей-флагманом этого района является проспект Агмашенебели, а цитаделью – площадь Марджанишвили.Жизни здесь позавидовали бы многие, но у этого атмосферного района есть и свои минусы. Обо всем подробно рассказываем в обзоре Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, видео
Яркий и атмосферный – за что любят район Чугурети в Тбилиси?
Театры, музеи, арт-пространства, развлекательные площадки, ресторанные улицы и многое другое – вот за что тбилисцы и приезжие любят район Чугурети в Тбилиси
Улицей-флагманом этого района является проспект Агмашенебели, а цитаделью – площадь Марджанишвили.
Жизни здесь позавидовали бы многие, но у этого атмосферного района есть и свои минусы. Обо всем подробно рассказываем в обзоре Sputnik Грузия.