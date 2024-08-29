https://sputnik-georgia.ru/20240829/davno-pora--politolog-prokommentiroval-initsiativu-vozdvizheniya-pamyatnika-irakliyu-ii-289647710.html

"Давно пора" – политолог прокомментировал инициативу воздвижения памятника Ираклию II

"Давно пора" – политолог прокомментировал инициативу воздвижения памятника Ираклию II

Sputnik Грузия

Желательно было установить памятник грузинскому царю Ираклию II еще в прошлом году, когда отмечалось 240 лет с момента подписания "Георгиевского трактата"... 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T18:32+0400

2024-08-29T18:32+0400

2024-08-29T18:32+0400

пресс-центр sputnik грузия

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грузия

васо капанадзе

георгиевский трактат

пресс-центр

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Именно по инициативе Ираклия II в 1783 году был подписан "Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли."Благодаря подписанию этого трактата Грузия преодолела многие проблемы, которые стояли тогда перед нашей страной", - заявил Капанадзе.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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