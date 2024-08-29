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"Давно пора" – политолог прокомментировал инициативу воздвижения памятника Ираклию II
"Давно пора" – политолог прокомментировал инициативу воздвижения памятника Ираклию II
Sputnik Грузия
Желательно было установить памятник грузинскому царю Ираклию II еще в прошлом году, когда отмечалось 240 лет с момента подписания "Георгиевского трактата"... 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T18:32+0400
2024-08-29T18:32+0400
2024-08-29T18:32+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Именно по инициативе Ираклия II в 1783 году был подписан "Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли."Благодаря подписанию этого трактата Грузия преодолела многие проблемы, которые стояли тогда перед нашей страной", - заявил Капанадзе.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, васо капанадзе, георгиевский трактат, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, васо капанадзе, георгиевский трактат, пресс-центр, видео
"Давно пора" – политолог прокомментировал инициативу воздвижения памятника Ираклию II
Желательно было установить памятник грузинскому царю Ираклию II еще в прошлом году, когда отмечалось 240 лет с момента подписания "Георгиевского трактата", считает политолог Васо Капанадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Именно по инициативе Ираклия II в 1783 году был подписан "Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли.
"Благодаря подписанию этого трактата Грузия преодолела многие проблемы, которые стояли тогда перед нашей страной", - заявил Капанадзе.