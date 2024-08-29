https://sputnik-georgia.ru/20240829/politolog-prokommentiroval-bolshoy-potok-turistov-iz-rossii-289648103.html

Политолог прокомментировал большой поток туристов из России

Политолог прокомментировал большой поток туристов из России

Sputnik Грузия

Несмотря на отсутствие политических отношений между странами и периодические "деструктивные выпады" грузинской оппозиции, граждане России любят ездить в... 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T18:51+0400

2024-08-29T18:51+0400

2024-08-29T18:51+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Они здесь чувствуют себя комфортно и уютно, потому что у двух стран есть много общего, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Надеюсь, в Грузии будет спокойно после проведения выборов, и эта тенденция продолжится", - заявил Капанадзе.Национальная служба статистики Грузии ранее опубликовала данные за 2023 год – грузинские гостиницы посетило около 5 миллионов гостей, из которых большинство – граждане России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, грузия, россия, васо капанадзе, видео-новости из грузии, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео