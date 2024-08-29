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Попытка революции вполне ожидаема – политолог прокомментировал заявление СВР России
Попытка революции вполне ожидаема – политолог прокомментировал заявление СВР России
Sputnik Грузия
Прозападная оппозиция, как и сам Запад, так легко не смирится с победой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах в... 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T20:43+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Вашингтон крайне недоволен ситуацией в Грузии на фоне парламентских выборов 26 октября и готовит "цветную революцию", сообщила Служба внешней разведки России."Вряд ли с победой "Грузинской мечты" согласятся оппозиционные партии и их западные покровители, поэтому они всячески будут стараться противопоставить победе свои деструктивные акции", - заявил Капанадзе.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, васо капанадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, вашингтон, политика, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, васо капанадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, вашингтон, политика, пресс-центр, видео
Попытка революции вполне ожидаема – политолог прокомментировал заявление СВР России
20:43 29.08.2024 (обновлено: 20:44 29.08.2024)
Прозападная оппозиция, как и сам Запад, так легко не смирится с победой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах в октябре, считает политолог Васо Капанадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Вашингтон крайне недоволен ситуацией в Грузии на фоне парламентских выборов 26 октября и готовит "цветную революцию", сообщила Служба внешней разведки России.
"Вряд ли с победой "Грузинской мечты" согласятся оппозиционные партии и их западные покровители, поэтому они всячески будут стараться противопоставить победе свои деструктивные акции", - заявил Капанадзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.
По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий.