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Слухи о намерениях Запада устроить в Грузии переворот небезосновательны – политолог

Слухи о намерениях Запада устроить в Грузии переворот небезосновательны – политолог

Sputnik Грузия

На сегодняшний день для Запада Грузия играет ключевую геополитическую роль в регионе, поэтому за нее идет борьба, считает политолог и эксперт Финансового... 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T17:38+0400

2024-08-30T17:38+0400

2024-08-30T17:49+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Могу добавить, что схожие процессы мы наблюдаем не только в Грузии, но и нечто похожее реализуется в Армении. Без Грузии армянский проект просто зависнет в воздухе, потому что если Грузия не поддержит армянский проект, не предоставит свою территорию для транзита военных грузов, то он (армянский проект – ред.) подвисает, потому что ни Азербайджан, ни Турция, ни Иран не готовы развивать западное присутствие в Армении", - заявил Сафаров.По словам Сафарова, Грузия играет ключевую роль за счет своего географического положения и является одним из главных транспортных коридоров на Южном Кавказе.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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