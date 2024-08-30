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Слухи о намерениях Запада устроить в Грузии переворот небезосновательны – политолог
Слухи о намерениях Запада устроить в Грузии переворот небезосновательны – политолог
Sputnik Грузия
На сегодняшний день для Запада Грузия играет ключевую геополитическую роль в регионе, поэтому за нее идет борьба, считает политолог и эксперт Финансового... 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T17:38+0400
2024-08-30T17:38+0400
2024-08-30T17:49+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Могу добавить, что схожие процессы мы наблюдаем не только в Грузии, но и нечто похожее реализуется в Армении. Без Грузии армянский проект просто зависнет в воздухе, потому что если Грузия не поддержит армянский проект, не предоставит свою территорию для транзита военных грузов, то он (армянский проект – ред.) подвисает, потому что ни Азербайджан, ни Турция, ни Иран не готовы развивать западное присутствие в Армении", - заявил Сафаров.По словам Сафарова, Грузия играет ключевую роль за счет своего географического положения и является одним из главных транспортных коридоров на Южном Кавказе.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
Слухи о намерениях Запада устроить в Грузии переворот небезосновательны – политолог
17:38 30.08.2024 (обновлено: 17:49 30.08.2024)
На сегодняшний день для Запада Грузия играет ключевую геополитическую роль в регионе, поэтому за нее идет борьба, считает политолог и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Могу добавить, что схожие процессы мы наблюдаем не только в Грузии, но и нечто похожее реализуется в Армении. Без Грузии армянский проект просто зависнет в воздухе, потому что если Грузия не поддержит армянский проект, не предоставит свою территорию для транзита военных грузов, то он (армянский проект – ред.) подвисает, потому что ни Азербайджан, ни Турция, ни Иран не готовы развивать западное присутствие в Армении", - заявил Сафаров.
По словам Сафарова, Грузия играет ключевую роль за счет своего географического положения и является одним из главных транспортных коридоров на Южном Кавказе.