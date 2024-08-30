https://sputnik-georgia.ru/20240830/zachem-v-gruziyu-pribyli-nablyudateli-esche-v-proshlom-godu-mnenie-politologa-289664707.html

Зачем в Грузию прибыли наблюдатели еще в прошлом году? Мнение политолога

Зачем в Грузию прибыли наблюдатели еще в прошлом году? Мнение политолога

Sputnik Грузия

Международные наблюдатели за выборами 26 октября 2024 года прибыли в Грузию еще в прошлом году, что не является распространенной практикой, считает политолог и... 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T19:28+0400

2024-08-30T19:28+0400

2024-08-30T19:28+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

политика

грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1e/289664540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b7d57649a704680d51c127f33e12383.jpg

Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это уже говорит о том, что ведется серьезная работа. Ведь наблюдатели – это те люди, которые приезжают, условно, за месяц до выборов, смотрят как проходит избирательная кампания, есть ли вбросы или нарушения в ходе избирательного процесса. Но приезжать за год? Это уже говорит о том, что приехали некие силы с определенными целями", - заявил Сафаров.Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе заявил, что оппозиционные партии в Грузии начали предвыборные кампании с участием финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций, что является прямым вмешательством иностранных государств в предвыборные процессы страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео