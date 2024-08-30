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Зачем в Грузию прибыли наблюдатели еще в прошлом году? Мнение политолога
Зачем в Грузию прибыли наблюдатели еще в прошлом году? Мнение политолога
Sputnik Грузия
Международные наблюдатели за выборами 26 октября 2024 года прибыли в Грузию еще в прошлом году, что не является распространенной практикой, считает политолог и... 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T19:28+0400
2024-08-30T19:28+0400
2024-08-30T19:28+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это уже говорит о том, что ведется серьезная работа. Ведь наблюдатели – это те люди, которые приезжают, условно, за месяц до выборов, смотрят как проходит избирательная кампания, есть ли вбросы или нарушения в ходе избирательного процесса. Но приезжать за год? Это уже говорит о том, что приехали некие силы с определенными целями", - заявил Сафаров.Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе заявил, что оппозиционные партии в Грузии начали предвыборные кампании с участием финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций, что является прямым вмешательством иностранных государств в предвыборные процессы страны.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
Зачем в Грузию прибыли наблюдатели еще в прошлом году? Мнение политолога
Международные наблюдатели за выборами 26 октября 2024 года прибыли в Грузию еще в прошлом году, что не является распространенной практикой, считает политолог и эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Это уже говорит о том, что ведется серьезная работа. Ведь наблюдатели – это те люди, которые приезжают, условно, за месяц до выборов, смотрят как проходит избирательная кампания, есть ли вбросы или нарушения в ходе избирательного процесса. Но приезжать за год? Это уже говорит о том, что приехали некие силы с определенными целями", - заявил Сафаров.
Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе заявил, что оппозиционные партии в Грузии начали предвыборные кампании с участием финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций, что является прямым вмешательством иностранных государств в предвыборные процессы страны.