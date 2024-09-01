https://sputnik-georgia.ru/20240901/v-tbilisi-proshla-aktsiya-v-podderzhku-ukrainskoy-pravoslavnoy-tserkvi---video-289683115.html
В Тбилиси прошла акция в поддержку Украинской православной церкви – видео
В Тбилиси прошла акция в поддержку Украинской православной церкви – видео
Sputnik Грузия
Акция в поддержку Украинской православной церкви Московского Патриархата прошла в центре Тбилиси, перед резиденцией президента Грузии. Подробности – в видео... 01.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-01T19:29+0400
2024-09-01T19:29+0400
2024-09-01T19:34+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
тбилиси
грузия
верховная рада
русская православная церковь
украина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/01/289682947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e58f9ac244cfdafff784ae6278ecaa8.jpg
Ранее в Верховной Раде Украины приняли закон, запрещающий деятельность Русской Православной Церкви и связанных с ней организаций, что поставило под угрозу деятельность УПЦ МП. Грузинские активисты считают это покушением на религиозные ценности не только Украины, но и всего православного мира.
тбилиси
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/01/289682947_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_825b47c57cbc268588d8e048a139d9b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, тбилиси, грузия, верховная рада, русская православная церковь, украина, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, тбилиси, грузия, верховная рада, русская православная церковь, украина, видео
В Тбилиси прошла акция в поддержку Украинской православной церкви – видео
19:29 01.09.2024 (обновлено: 19:34 01.09.2024)
Акция в поддержку Украинской православной церкви Московского Патриархата прошла в центре Тбилиси, перед резиденцией президента Грузии. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Ранее в Верховной Раде Украины приняли закон, запрещающий деятельность Русской Православной Церкви и связанных с ней организаций, что поставило под угрозу деятельность УПЦ МП. Грузинские активисты считают это покушением на религиозные ценности не только Украины, но и всего православного мира.