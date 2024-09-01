https://sputnik-georgia.ru/20240901/v-tbilisi-proshla-aktsiya-v-podderzhku-ukrainskoy-pravoslavnoy-tserkvi---video-289683115.html

В Тбилиси прошла акция в поддержку Украинской православной церкви – видео

В Тбилиси прошла акция в поддержку Украинской православной церкви – видео

Sputnik Грузия

Акция в поддержку Украинской православной церкви Московского Патриархата прошла в центре Тбилиси, перед резиденцией президента Грузии. Подробности – в видео... 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T19:29+0400

2024-09-01T19:29+0400

2024-09-01T19:34+0400

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Ранее в Верховной Раде Украины приняли закон, запрещающий деятельность Русской Православной Церкви и связанных с ней организаций, что поставило под угрозу деятельность УПЦ МП. Грузинские активисты считают это покушением на религиозные ценности не только Украины, но и всего православного мира.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, тбилиси, грузия, верховная рада, русская православная церковь, украина, видео