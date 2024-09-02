https://sputnik-georgia.ru/20240902/registratsiya-inoagentov-v-gruzii---kto-reshil-boykotirovat-zakon-289695255.html
Регистрация "иноагентов" в Грузии - кто решил бойкотировать закон?
Регистрация "иноагентов" в Грузии - кто решил бойкотировать закон?
Sputnik Грузия
В Грузии завершается процесс регистрации в реестре “организаций-проводников иностранного влияния”. По последним данным, ко второму сентября в реестре уже... 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T17:04+0400
2024-09-02T17:04+0400
2024-09-02T17:04+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
общество
закон об "иноагентах"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/02/289695073_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d5b09b6de57f3ec5557766043c784ef.jpg
Закон “о прозрачности иностранного влияния” был принят 1 мая, а уже 1 августа началась регистрация в специальном реестре. Организациям, которые не подали заявку, грозит штраф в размере 25 тысяч лари.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/02/289695073_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_77445be79b3e845d27777eec03271a00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, закон об "иноагентах", видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, закон об "иноагентах", видео
Регистрация "иноагентов" в Грузии - кто решил бойкотировать закон?
В Грузии завершается процесс регистрации в реестре “организаций-проводников иностранного влияния”. По последним данным, ко второму сентября в реестре уже зарегистрировано 30% НПО. Кто решил бойкотировать закон “о прозрачности”, узнаете из видео Sputnik Грузия
Закон “о прозрачности иностранного влияния” был принят 1 мая, а уже 1 августа началась регистрация в специальном реестре. Организациям, которые не подали заявку, грозит штраф в размере 25 тысяч лари.