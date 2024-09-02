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Регистрация "иноагентов" в Грузии - кто решил бойкотировать закон?

Регистрация "иноагентов" в Грузии - кто решил бойкотировать закон?

Sputnik Грузия

В Грузии завершается процесс регистрации в реестре “организаций-проводников иностранного влияния”. По последним данным, ко второму сентября в реестре уже... 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T17:04+0400

2024-09-02T17:04+0400

2024-09-02T17:04+0400

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Закон “о прозрачности иностранного влияния” был принят 1 мая, а уже 1 августа началась регистрация в специальном реестре. Организациям, которые не подали заявку, грозит штраф в размере 25 тысяч лари.

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