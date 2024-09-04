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Недалеко от центра за приемлемую цену: почему граждане выбирают жизнь в районе Дидубе?
Недалеко от центра за приемлемую цену: почему граждане выбирают жизнь в районе Дидубе?
Sputnik Грузия
Дидубе – один из старейших районов в Тбилиси, расположенный в 4 километрах от центра города. Почему граждане выбирают жизнь в этом районе – узнаете из видео... 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T16:27+0400
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Район Дидубе соседствует с центральными районами города, здесь хорошо развита транспортная инфраструктура и расположены стратегически важные городские локации – автовокзал, крупнейший рынок стройматериалов, выставочные павильоны Expo Georgia, Пантеон общественных деятелей Грузии и многое другое.
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мультимедиа, грузия, видео, видео-новости из грузии, тбилиси, видео
мультимедиа, грузия, видео, видео-новости из грузии, тбилиси, видео
Недалеко от центра за приемлемую цену: почему граждане выбирают жизнь в районе Дидубе?
Дидубе – один из старейших районов в Тбилиси, расположенный в 4 километрах от центра города. Почему граждане выбирают жизнь в этом районе – узнаете из видео Sputnik Грузия
Район Дидубе соседствует с центральными районами города, здесь хорошо развита транспортная инфраструктура и расположены стратегически важные городские локации – автовокзал, крупнейший рынок стройматериалов, выставочные павильоны Expo Georgia, Пантеон общественных деятелей Грузии и многое другое.