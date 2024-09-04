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Российско-грузинские отношения в СМИ двух стран: в чем разница подачи информации?

Российско-грузинские отношения в СМИ двух стран: в чем разница подачи информации?

Sputnik Грузия

В России информация о Грузии преподносится в более положительном ключе, в Грузии же любая информация касательно России преподносится негативно. Об этом... 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T15:13+0400

2024-09-04T15:13+0400

2024-09-04T15:13+0400

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Причина этого в том, что крупные и авторитетные грузинские СМИ в течение последних многих лет "вскармливались" Западом, считает журналист, член политического совета партии "Солидарность во имя мира" Георгий Джабишвили. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По мнению Джабишвили, в течение последних 30 лет Запад активно работал над формированием в Грузии отрицательного имиджа России, и плоды этой деятельности мы видим сегодня. "Учитывая то, что на протяжении последних 30 лет западные силы во главе с США вскормили два поколения молодежи в Грузии, соответственно, крупные СМИ негативно освещают события, связанные с Россией. Им неважно, что произошло, они пытаются сразу же перевернуть и исказить информацию. Я считаю это большой проблемой, так как до людей доходит искаженная информация", - заявил Джабишвили. По словам журналиста, российские СМИ же, наоборот, интересуются не только политическими событиями в Грузии, но и культурными, туристическими, а также темами улучшения взаимоотношений между двумя странами.

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