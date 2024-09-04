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У грузинской оппозиции нет шансов, что не устраивает ее западных кураторов – журналист

У грузинской оппозиции нет шансов, что не устраивает ее западных кураторов – журналист

Sputnik Грузия

Оппозиция понимает, что ей не выиграть парламентские выборы в Грузии 26 октября, но ее представители надеются, что придут к власти путем переворота, считает... 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T15:54+0400

2024-09-04T15:54+0400

2024-09-04T15:54+0400

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Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Исходя из того, что вся оппозиция разрозненна, у них нет определенного лидера - у них шансов ноль. Но, с учетом того, что их западные кураторы спят и видят, как в Грузии к власти приходит радикальная оппозиция, и как здесь открывают второй фронт, то по итогу мы можем получить и госпереворот, и гражданскую войну", - заявил Джабишвили. По словам Джабишвили, если обратиться к истории, то можно увидеть, что Америка ни из одной страны, где имела влияние, не уходила без кровопролития.

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