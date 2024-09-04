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https://sputnik-georgia.ru/20240904/zapad-smotrit-na-gruzin-kak-na-lyudey-kotorye-ne-umeyut-analizirovat--zhurnalist-289734239.html
Запад смотрит на грузин как на людей, которые не умеют анализировать – журналист
Запад смотрит на грузин как на людей, которые не умеют анализировать – журналист
Sputnik Грузия
Население Грузии уже начинает понимать, к чему может привести повиновение указаниям Запада, считает журналист, член политического совета партии "Солидарность... 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T15:40+0400
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По словам журналиста, для многих стало "тревожным звонком", когда представители Украины в начале СВО призывали Грузию к насильственному вторжению на территорию неподконтрольных территорий Абхазии и Южной Осетии. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "К сожалению, наши западные "партнеры" воспринимают нас как людей, не способных анализировать. Ситуация очень серьезная, люди начинают прозревать и понимать, что происходит. Особенно после заявлений представителей администрации Зеленского в начале СВО, мол, грузины, чего вы ждете, берите оружие, заходите, решайте свои конфликты с оружием в руках", - заявил Джабишвили. Представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в закавказской республике "второй фронт" против России. Руководство также обещало не допустить "украинизации" страны.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео

Запад смотрит на грузин как на людей, которые не умеют анализировать – журналист

15:40 04.09.2024
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Население Грузии уже начинает понимать, к чему может привести повиновение указаниям Запада, считает журналист, член политического совета партии "Солидарность во имя мира" Георгий Джабишвили.
По словам журналиста, для многих стало "тревожным звонком", когда представители Украины в начале СВО призывали Грузию к насильственному вторжению на территорию неподконтрольных территорий Абхазии и Южной Осетии.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"К сожалению, наши западные "партнеры" воспринимают нас как людей, не способных анализировать. Ситуация очень серьезная, люди начинают прозревать и понимать, что происходит. Особенно после заявлений представителей администрации Зеленского в начале СВО, мол, грузины, чего вы ждете, берите оружие, заходите, решайте свои конфликты с оружием в руках", - заявил Джабишвили.

Представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в закавказской республике "второй фронт" против России. Руководство также обещало не допустить "украинизации" страны.
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