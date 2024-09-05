https://sputnik-georgia.ru/20240905/rossiyskie-smi-v-polozhitelnom-klyuche-regulyarno-rasskazyvayut-o-gruzii--zhurnalist-289748285.html

Российские СМИ в положительном ключе регулярно рассказывают о Грузии – журналист

Российские СМИ в положительном ключе регулярно рассказывают о Грузии – журналист

Sputnik Грузия

После частичной отмены виз для граждан Грузии, возобновления прямого авиасообщения со стороны российских СМИ значительно вырос интерес в отношении нашей... 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T09:30+0400

2024-09-05T09:30+0400

2024-09-05T09:30+0400

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Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."После частичной отмены виз стали активнее освещать события в Грузии, в основном в положительном ключе, тем самым доносят до граждан Российский Федерации информацию о том, что Грузия – ближайший сосед, с которым хорошие отношения, куда хорошо приезжать отдыхать, вести бизнес и так далее", - подчеркнул журналист.Согласно данным Национального агентства статистики Грузии ("Сакстат"), в прошлом году гостиничный сектор страны принял 5 миллионов гостей, из которых большая часть – граждане Российской Федерации. По словам Джабишвили, постоянный большой поток россиян в Грузию обусловлен положительным имиджем страны в российских СМИ и социальных сетях.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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