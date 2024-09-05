https://sputnik-georgia.ru/20240905/skolko-gruziya-zarabotala-na-eksporte-persikov---video-289753958.html
Сколько Грузия заработала на экспорте персиков – видео
Сколько Грузия заработала на экспорте персиков – видео
Sputnik Грузия
Грузия экспортировала 22,3 тысячи тонн персиков и нектаринов за семь месяцев 2024 года и заработала 26 миллионов долларов, подробности смотрите в видео Sputnik... 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T13:41+0400
2024-09-05T13:41+0400
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Объемы экспорта на 6% (на 1,3 тысячи тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 13%, или на 2,9 миллиона долларов.
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мультимедиа, видео, экономика, грузия, общество, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, экономика, грузия, общество, видео-новости из грузии, видео
Сколько Грузия заработала на экспорте персиков – видео
13:41 05.09.2024 (обновлено: 13:58 05.09.2024)
Грузия экспортировала 22,3 тысячи тонн персиков и нектаринов за семь месяцев 2024 года и заработала 26 миллионов долларов, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Объемы экспорта на 6% (на 1,3 тысячи тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 13%, или на 2,9 миллиона долларов.