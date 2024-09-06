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Член "Грузинской мечты" скончался после оскорблений оппозиционера – видеоблог Sputnik
Член "Грузинской мечты" скончался после оскорблений оппозиционера – видеоблог Sputnik
Sputnik Грузия
Политическое противостояние привело к человеческой жертве – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" скончался после сильной перепалки... 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T17:24+0400
2024-09-06T17:24+0400
2024-09-06T17:24+0400
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Как разговор на языке ненависти в Грузии набрал такие обороты – рассуждаем в видеоблоге Sputnik.Члену "Грузинской мечты" Эрмиле Гигиадзе стало плохо на улице во время словесной перепалки с оппозиционным активистом Роландом Нуцубидзе, он упал и скончался на месте. В "Грузинской мечте" заявили, что Нуцубидзе оскорблял членов партии и даже несколько раз обматерил Гигиадзе. СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно случившееся. Изначально сообщалось, что Нуцубидзе – активист партии "Единое национальное движение", однако позже ее представители заявили, что этот человек не имеет отношения к партии.
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мультимедиа, видео, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, видео-новости из грузии, видео
Член "Грузинской мечты" скончался после оскорблений оппозиционера – видеоблог Sputnik
Политическое противостояние привело к человеческой жертве – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" скончался после сильной перепалки с оппозиционером
Как разговор на языке ненависти в Грузии набрал такие обороты – рассуждаем в видеоблоге Sputnik
.
Члену "Грузинской мечты" Эрмиле Гигиадзе стало плохо на улице во время словесной перепалки с оппозиционным активистом Роландом Нуцубидзе, он упал и скончался на месте. В "Грузинской мечте" заявили, что Нуцубидзе оскорблял членов партии и даже несколько раз обматерил Гигиадзе. СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно случившееся.
Изначально сообщалось, что Нуцубидзе – активист партии "Единое национальное движение", однако позже ее представители заявили, что этот человек не имеет отношения к партии.