https://sputnik-georgia.ru/20240906/chlen-gruzinskoy-mechty-skonchalsya-posle-oskorbleniy-oppozitsionera--videoblog-sputnik--289771383.html

Член "Грузинской мечты" скончался после оскорблений оппозиционера – видеоблог Sputnik

Член "Грузинской мечты" скончался после оскорблений оппозиционера – видеоблог Sputnik

Sputnik Грузия

Политическое противостояние привело к человеческой жертве – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" скончался после сильной перепалки... 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T17:24+0400

2024-09-06T17:24+0400

2024-09-06T17:24+0400

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Как разговор на языке ненависти в Грузии набрал такие обороты – рассуждаем в видеоблоге Sputnik.Члену "Грузинской мечты" Эрмиле Гигиадзе стало плохо на улице во время словесной перепалки с оппозиционным активистом Роландом Нуцубидзе, он упал и скончался на месте. В "Грузинской мечте" заявили, что Нуцубидзе оскорблял членов партии и даже несколько раз обматерил Гигиадзе. СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно случившееся. Изначально сообщалось, что Нуцубидзе – активист партии "Единое национальное движение", однако позже ее представители заявили, что этот человек не имеет отношения к партии.

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мультимедиа, видео, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, видео-новости из грузии, видео