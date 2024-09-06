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Тбилисский парк Вере изменится до неузнаваемости – видео

Тбилисский парк Вере изменится до неузнаваемости – видео

Sputnik Грузия

В одном из центральных городских парков начался масштабный процесс обновления. Мэрия Тбилиси обещает, что парк станет современным, удобным и интересным для... 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T11:47+0400

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На месте нынешнего парка Вере в XVIII веке было кладбище, которое в начале XX века было решено ликвидировать и создать зону отдыха для горожан с множеством маленьких кафе.Сегодня парк Вере защищен статусом недвижимого памятника культурного наследия, поэтому кардинально преобразовывать его или менять не планируется.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что парк станет ультрасовременным пространством отдыха и развлечений. Тут установят новую дренажную систему, всю электропроводку и другие коммуникации разместят под землей.В парке сделают новые детские площадки, территорию для выгула домашних питомцев, LED-освещение, новые дорожки, вдоль них – фонтанчики с водой. Многолетние деревья и растения в парке сохранят, появятся и новые зеленые насаждения.Бельведер, спортплощадки, поле для игры в футбол, павильон для отдыха – в новом парке будет хорошо всем. "Парк адаптируют для людей любого возраста и с разными интересами", – заявил Каха Каладзе.Указанные работы планируется завершить к концу 2025 года.

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