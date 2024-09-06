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Тбилисский парк Вере изменится до неузнаваемости – видео
Тбилисский парк Вере изменится до неузнаваемости – видео
Sputnik Грузия
В одном из центральных городских парков начался масштабный процесс обновления. Мэрия Тбилиси обещает, что парк станет современным, удобным и интересным для... 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T11:47+0400
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На месте нынешнего парка Вере в XVIII веке было кладбище, которое в начале XX века было решено ликвидировать и создать зону отдыха для горожан с множеством маленьких кафе.Сегодня парк Вере защищен статусом недвижимого памятника культурного наследия, поэтому кардинально преобразовывать его или менять не планируется.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что парк станет ультрасовременным пространством отдыха и развлечений. Тут установят новую дренажную систему, всю электропроводку и другие коммуникации разместят под землей.В парке сделают новые детские площадки, территорию для выгула домашних питомцев, LED-освещение, новые дорожки, вдоль них – фонтанчики с водой. Многолетние деревья и растения в парке сохранят, появятся и новые зеленые насаждения.Бельведер, спортплощадки, поле для игры в футбол, павильон для отдыха – в новом парке будет хорошо всем. "Парк адаптируют для людей любого возраста и с разными интересами", – заявил Каха Каладзе.Указанные работы планируется завершить к концу 2025 года.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, видео
Тбилисский парк Вере изменится до неузнаваемости – видео
11:47 06.09.2024 (обновлено: 11:50 06.09.2024)
В одном из центральных городских парков начался масштабный процесс обновления. Мэрия Тбилиси обещает, что парк станет современным, удобным и интересным для всех.
На месте нынешнего парка Вере в XVIII веке было кладбище, которое в начале XX века было решено ликвидировать и создать зону отдыха для горожан с множеством маленьких кафе.
Сегодня парк Вере защищен статусом недвижимого памятника культурного наследия, поэтому кардинально преобразовывать его или менять не планируется.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что парк станет ультрасовременным пространством отдыха и развлечений. Тут установят новую дренажную систему, всю электропроводку и другие коммуникации разместят под землей.
В парке сделают новые детские площадки, территорию для выгула домашних питомцев, LED-освещение, новые дорожки, вдоль них – фонтанчики с водой. Многолетние деревья и растения в парке сохранят, появятся и новые зеленые насаждения.
Бельведер, спортплощадки, поле для игры в футбол, павильон для отдыха – в новом парке будет хорошо всем. "Парк адаптируют для людей любого возраста и с разными интересами", – заявил Каха Каладзе.
Указанные работы планируется завершить к концу 2025 года.