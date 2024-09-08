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Сборная Грузии шокировала сборную Чехии - послесловие к матчу
Сборная Грузии шокировала сборную Чехии - послесловие к матчу
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу разгромила команду Чехии со счетом 4:1 в первом матче нового сезона розыгрыша Лиги Наций УЕФА. Как проходил матч рассказал футбольный... 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T10:04+0400
2024-09-08T10:04+0400
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Чехи активнее начали игру, виден был расчёт команды на быстрый гол. Получилось создать два неплохих момента, оба после выигранной верховой борьбы. Сборная Грузии выбрала тактику контратакующего футбола, с чем прекрасно справлялась. Одна из таких разящих атак на 33 минуте привела к назначению пенальти в ворота сборной Чехии. В центре внимания великолепный Хвича Кварацхелия, сам заработал, сам уверенно реализовал. 1:0. На этом в первой половине игры интересные события закончились. Перерыв. Знали бы болельщики, что ждет их во втором тайме… Футболисты сборной Грузии вышли из раздевалки с максимальным настроем на победу, видимо, французская мотивация от Вилли Саньоля действительно работает. С 53 по 66 минуту матча начался грузинский бенефис. Чакветадзе, Микаутадзе,Кочорашвили довели счет до разгромного. 4:0. Грузины демонстрировали качественную командную игру, быстрые переходы из обороны в атаку не оставляли чехам шансов. Видна большая проделанная работа тренерского штаба, футболисты получают удовольствие буквально от каждого касания мяча. В целом после 4-го взятия ворот можно было заканчивать поединок, результат был предрешен, команды доигрывали встречу. Но нужно отдать должное сборной Чехии, которая под конец матча нашла в себе силы на гол престижа, Лукаш Калвах отличился. 4:1. Статистика матча "Это была очень важная победа. На мой взгляд, мы давно не показывали такой красивый футбол. Были ошибки, которые определенно нужно исправить, но мы это проанализируем. Выиграть со счетом 4:1 у такой сильной команды, как Чехия, всегда приятно. Мы использовали практически все созданные моменты и, я думаю, заслуженно победили. Мы очень довольны этим, но должны продолжать двигаться вперед. Было необходимо начать с положительного результата групповой этап", заявил нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после матча. По его словам, сборная Грузии может добиться успеха на всех турнирах, потому что она выдающаяся команда и движется в правильном направлении – сегодняшний матч тому подтверждение. "Я постараюсь забивать как можно чаще и всячески помогать сборной Грузии", - сказал Кварацхелия. Следующий поединок сборной Грузии состоится 10 сентября (22-45 тбс) в Тиране против сборной Албании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, вилли саньоль, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, аналитика
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, вилли саньоль, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, аналитика

Сборная Грузии шокировала сборную Чехии - послесловие к матчу

10:04 08.09.2024
© photo: Sputnik / StringerМатч Грузия Чехия по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Матч Грузия Чехия по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Сборная Грузии по футболу разгромила команду Чехии со счетом 4:1 в первом матче нового сезона розыгрыша Лиги Наций УЕФА. Как проходил матч рассказал футбольный обозреватель Sputnik Грузия
Чехи активнее начали игру, виден был расчёт команды на быстрый гол. Получилось создать два неплохих момента, оба после выигранной верховой борьбы.
Сборная Грузии выбрала тактику контратакующего футбола, с чем прекрасно справлялась. Одна из таких разящих атак на 33 минуте привела к назначению пенальти в ворота сборной Чехии. В центре внимания великолепный Хвича Кварацхелия, сам заработал, сам уверенно реализовал. 1:0. На этом в первой половине игры интересные события закончились. Перерыв. Знали бы болельщики, что ждет их во втором тайме…
© video: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Матч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2024
Матч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
© video: Sputnik / Stringer
Футболисты сборной Грузии вышли из раздевалки с максимальным настроем на победу, видимо, французская мотивация от Вилли Саньоля действительно работает.
С 53 по 66 минуту матча начался грузинский бенефис. Чакветадзе, Микаутадзе,Кочорашвили довели счет до разгромного. 4:0.
Грузины демонстрировали качественную командную игру, быстрые переходы из обороны в атаку не оставляли чехам шансов. Видна большая проделанная работа тренерского штаба, футболисты получают удовольствие буквально от каждого касания мяча.
© photo: Sputnik / StringerМатч Грузия Чехия по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Матч Грузия Чехия по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2024
Матч Грузия Чехия по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
© photo: Sputnik / Stringer
В целом после 4-го взятия ворот можно было заканчивать поединок, результат был предрешен, команды доигрывали встречу.
Но нужно отдать должное сборной Чехии, которая под конец матча нашла в себе силы на гол престижа, Лукаш Калвах отличился. 4:1.
Статистика матча
Владение мячом: Грузия 44%–56% Чехия.
Удары в створ: Грузия 6 – 5 Чехия.
Угловые: Грузия 1 – 4 Чехия.
Фолы: Грузия 18 – 13 Чехия.
Желтые карточки: Грузия 3-3 Чехия.
"Это была очень важная победа. На мой взгляд, мы давно не показывали такой красивый футбол. Были ошибки, которые определенно нужно исправить, но мы это проанализируем. Выиграть со счетом 4:1 у такой сильной команды, как Чехия, всегда приятно. Мы использовали практически все созданные моменты и, я думаю, заслуженно победили. Мы очень довольны этим, но должны продолжать двигаться вперед. Было необходимо начать с положительного результата групповой этап", заявил нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после матча.
По его словам, сборная Грузии может добиться успеха на всех турнирах, потому что она выдающаяся команда и движется в правильном направлении – сегодняшний матч тому подтверждение.
© photo: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Матч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2024
Матч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
© photo: Sputnik / Stringer
"Я постараюсь забивать как можно чаще и всячески помогать сборной Грузии", - сказал Кварацхелия.
Следующий поединок сборной Грузии состоится 10 сентября (22-45 тбс) в Тиране против сборной Албании.
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