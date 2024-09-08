https://sputnik-georgia.ru/20240908/sbornaya-gruzii-shokirovala-sbornuyu-chekhii---posleslovie-k-matchu-289801159.html

Сборная Грузии шокировала сборную Чехии - послесловие к матчу

Сборная Грузии шокировала сборную Чехии - послесловие к матчу

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу разгромила команду Чехии со счетом 4:1 в первом матче нового сезона розыгрыша Лиги Наций УЕФА. Как проходил матч рассказал футбольный... 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T10:04+0400

2024-09-08T10:04+0400

2024-09-08T10:04+0400

спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

вилли саньоль

чехия

футбол

сборная грузии по футболу

лига наций уефа

аналитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289790575_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a6fe6eb2e63726e61a92d289cfad5bb2.jpg

Чехи активнее начали игру, виден был расчёт команды на быстрый гол. Получилось создать два неплохих момента, оба после выигранной верховой борьбы. Сборная Грузии выбрала тактику контратакующего футбола, с чем прекрасно справлялась. Одна из таких разящих атак на 33 минуте привела к назначению пенальти в ворота сборной Чехии. В центре внимания великолепный Хвича Кварацхелия, сам заработал, сам уверенно реализовал. 1:0. На этом в первой половине игры интересные события закончились. Перерыв. Знали бы болельщики, что ждет их во втором тайме… Футболисты сборной Грузии вышли из раздевалки с максимальным настроем на победу, видимо, французская мотивация от Вилли Саньоля действительно работает. С 53 по 66 минуту матча начался грузинский бенефис. Чакветадзе, Микаутадзе,Кочорашвили довели счет до разгромного. 4:0. Грузины демонстрировали качественную командную игру, быстрые переходы из обороны в атаку не оставляли чехам шансов. Видна большая проделанная работа тренерского штаба, футболисты получают удовольствие буквально от каждого касания мяча. В целом после 4-го взятия ворот можно было заканчивать поединок, результат был предрешен, команды доигрывали встречу. Но нужно отдать должное сборной Чехии, которая под конец матча нашла в себе силы на гол престижа, Лукаш Калвах отличился. 4:1. Статистика матча "Это была очень важная победа. На мой взгляд, мы давно не показывали такой красивый футбол. Были ошибки, которые определенно нужно исправить, но мы это проанализируем. Выиграть со счетом 4:1 у такой сильной команды, как Чехия, всегда приятно. Мы использовали практически все созданные моменты и, я думаю, заслуженно победили. Мы очень довольны этим, но должны продолжать двигаться вперед. Было необходимо начать с положительного результата групповой этап", заявил нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после матча. По его словам, сборная Грузии может добиться успеха на всех турнирах, потому что она выдающаяся команда и движется в правильном направлении – сегодняшний матч тому подтверждение. "Я постараюсь забивать как можно чаще и всячески помогать сборной Грузии", - сказал Кварацхелия. Следующий поединок сборной Грузии состоится 10 сентября (22-45 тбс) в Тиране против сборной Албании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

чехия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Георгий Кекелия

Георгий Кекелия

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Георгий Кекелия

спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, вилли саньоль, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, аналитика