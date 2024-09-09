https://sputnik-georgia.ru/20240909/vlasti-gruzii-planiruyut-vvesti-obyazatelnoe-strakhovanie-dlya-avtovladeltsev-289817943.html
Власти Грузии планируют ввести обязательное страхование для автовладельцев
Власти Грузии планируют ввести обязательное страхование для автовладельцев
Sputnik Грузия
Правительство Грузии собирается инициировать законопроект, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. Зачем это... 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T16:03+0400
2024-09-09T16:03+0400
2024-09-09T16:03+0400
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В документе, представленном парламенту, отмечено, что ДТП часто приводят к серьезным травмам, прекращению активной работы и большим расходам как для пострадавших, так и членов их семей, а также для виновников ДТП. Кроме того, это проблема для работодателей и системы здравоохранения. По инициативе правительства, пострадавшие в ДТП в рамках новой программы получат определенную государством компенсацию даже в том случае, если виновника аварии нельзя установить.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, машины, транспорт, транспорт в грузии, дороги, страхование, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, машины, транспорт, транспорт в грузии, дороги, страхование, видео
Власти Грузии планируют ввести обязательное страхование для автовладельцев
Правительство Грузии собирается инициировать законопроект, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. Зачем это нужно – узнаете из видео Sputnik Грузия.
В документе, представленном парламенту, отмечено, что ДТП часто приводят к серьезным травмам, прекращению активной работы и большим расходам как для пострадавших, так и членов их семей, а также для виновников ДТП. Кроме того, это проблема для работодателей и системы здравоохранения.
По инициативе правительства, пострадавшие в ДТП в рамках новой программы получат определенную государством компенсацию даже в том случае, если виновника аварии нельзя установить.