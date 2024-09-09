https://sputnik-georgia.ru/20240909/vlasti-gruzii-planiruyut-vvesti-obyazatelnoe-strakhovanie-dlya-avtovladeltsev-289817943.html

Власти Грузии планируют ввести обязательное страхование для автовладельцев

Власти Грузии планируют ввести обязательное страхование для автовладельцев

Sputnik Грузия

Правительство Грузии собирается инициировать законопроект, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. Зачем это... 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T16:03+0400

2024-09-09T16:03+0400

2024-09-09T16:03+0400

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В документе, представленном парламенту, отмечено, что ДТП часто приводят к серьезным травмам, прекращению активной работы и большим расходам как для пострадавших, так и членов их семей, а также для виновников ДТП. Кроме того, это проблема для работодателей и системы здравоохранения. По инициативе правительства, пострадавшие в ДТП в рамках новой программы получат определенную государством компенсацию даже в том случае, если виновника аварии нельзя установить.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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