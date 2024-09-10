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Как часто в Грузии проверяют аттракционы на безопасность – видео
Как часто в Грузии проверяют аттракционы на безопасность – видео
Sputnik Грузия
В Грузии зарегистрировано 47 аттракционов с повышенной технической опасностью, из которых 11 находятся в Тбилиси, сообщили в Агентстве технического и... 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T16:40+0400
2024-09-10T16:40+0400
2024-09-10T16:40+0400
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Подробнее о том, как обстоят дела с безопасностью на грузинских аттракционах – в видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, новости, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, новости, видео
Как часто в Грузии проверяют аттракционы на безопасность – видео
В Грузии зарегистрировано 47 аттракционов с повышенной технической опасностью, из которых 11 находятся в Тбилиси, сообщили в Агентстве технического и строительного надзора грузинским СМИ
Подробнее о том, как обстоят дела с безопасностью на грузинских аттракционах – в видео Sputnik Грузия.