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Как часто в Грузии проверяют аттракционы на безопасность – видео

Как часто в Грузии проверяют аттракционы на безопасность – видео

Sputnik Грузия

В Грузии зарегистрировано 47 аттракционов с повышенной технической опасностью, из которых 11 находятся в Тбилиси, сообщили в Агентстве технического и... 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T16:40+0400

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Подробнее о том, как обстоят дела с безопасностью на грузинских аттракционах – в видео Sputnik Грузия.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, новости, видео