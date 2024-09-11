https://sputnik-georgia.ru/20240911/gruzinskim-izbiratelyam-ustroili-trenirovku-pered-vyborami---video-289848823.html

Грузинским избирателям устроили тренировку перед выборами – видео

Грузинским избирателям устроили тренировку перед выборами – видео

Sputnik Грузия

В Грузии 11 сентября состоялись имитированные выборы. Избирателям показали, как надо пользоваться электронными машинами по подсчету голосов. Подробнее смотрите... 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T16:18+0400

2024-09-11T16:18+0400

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Принять участие в имитированных выборах могли все граждане, изъявившие на то свое желание. С 11:00 утра до 18:00 вечера на 598 участках по всей стране они могли сами потренироваться и проголосовать с помощью электронных машин.Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Они станут первыми в истории, которые будут проведены с использованием системы электронного голосования.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, стрит-арт в грузии, грузия, политика, парламентские выборы, выборы, видео