https://sputnik-georgia.ru/20240911/gruzinskim-izbiratelyam-ustroili-trenirovku-pered-vyborami---video-289848823.html
Грузинским избирателям устроили тренировку перед выборами – видео
Грузинским избирателям устроили тренировку перед выборами – видео
Sputnik Грузия
В Грузии 11 сентября состоялись имитированные выборы. Избирателям показали, как надо пользоваться электронными машинами по подсчету голосов. Подробнее смотрите... 11.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-11T16:18+0400
2024-09-11T16:18+0400
2024-09-11T16:29+0400
мультимедиа
видео
стрит-арт в грузии
грузия
политика
парламентские выборы
выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289848338_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fce90a10cd71d67ff1c380573fcc7c42.jpg
Принять участие в имитированных выборах могли все граждане, изъявившие на то свое желание. С 11:00 утра до 18:00 вечера на 598 участках по всей стране они могли сами потренироваться и проголосовать с помощью электронных машин.Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Они станут первыми в истории, которые будут проведены с использованием системы электронного голосования.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289848338_172:0:1132:720_1920x0_80_0_0_614678fd13ee98259ca882d7ef912ae9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, стрит-арт в грузии, грузия, политика, парламентские выборы, выборы, видео
мультимедиа, видео, стрит-арт в грузии, грузия, политика, парламентские выборы, выборы, видео
Грузинским избирателям устроили тренировку перед выборами – видео
16:18 11.09.2024 (обновлено: 16:29 11.09.2024)
В Грузии 11 сентября состоялись имитированные выборы. Избирателям показали, как надо пользоваться электронными машинами по подсчету голосов. Подробнее смотрите в видео Sputnik
Принять участие в имитированных выборах могли все граждане, изъявившие на то свое желание. С 11:00 утра до 18:00 вечера на 598 участках по всей стране они могли сами потренироваться и проголосовать с помощью электронных машин.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Они станут первыми в истории, которые будут проведены с использованием системы электронного голосования.