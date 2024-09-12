https://sputnik-georgia.ru/20240912/v-detsadakh-rustavi-idet-perepodgotovka-po-programme-gumannoy-pedagogiki--shalva-amonashvili-289864801.html

В детсадах Рустави идет переподготовка по программе гуманной педагогики – Шалва Амонашвили

В детсадах Рустави идет переподготовка по программе гуманной педагогики – Шалва Амонашвили

Sputnik Грузия

Мэрия Рустави вместе с заслуженным педагогом Грузии, главой Академии гуманной педагогики, знаменитым Шалвой Амонашвили работает над внедрением новой методики... 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T15:54+0400

2024-09-12T15:54+0400

2024-09-12T15:54+0400

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"Мэр попросил нас повысить квалификацию всех работников руставских детских садиков. Это было непросто, в Грузии ранее этого не было. Мы изучали, проводили исследования, насколько идеи гуманной педагогики близки работникам детсадов. В результате мы поняли, что большинство этого хочет. Мы уже завершили работу с руководителями, и буквально на днях начнется работа с воспитателями", – заявил Амонашвили.Шалва Амонашвили и его сын Паата Амонашвили считаются гуру образовательной и педагогической сфер. Шалва Амонашвили – известный грузинский педагог и психолог, разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики, автор множества популярнейших книг о воспитании ребенка и образовательном процессе. У Амонашвили за спиной – многолетний опыт работы с детьми и педагогами.

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