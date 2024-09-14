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Зурабишвили устроила свой праздник для олимпийцев – видео
Зурабишвили устроила свой праздник для олимпийцев – видео
Sputnik Грузия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила спортсменов-олимпийцев. Церемония прошла перед зданием президентской резиденции без участия правительства. 14.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-14T17:55+0400
2024-09-14T17:55+0400
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Вручение наград Зурабишвили назвала "всенародным праздником". После церемонии состоялся праздничный концерт.Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в том, что она не уважает исполнительную власть, так как ранее она не побывала на правительственном приеме и придумала свое мероприятие.На Олимпиаде в Париже сборная Грузии завоевала семь медалей – 3 золота, 3 серебра, одну бронзу, и заняла 24-е место в общекомандном зачете – это лучший результат страны за всю историю независимости. На Паралимпиаде-2024 сборная Грузии завоевала девять медалей: одно золото, 4 серебра и 4 бронзы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спорт, спорт, олимпиада-2024 в париже, грузинские спортсмены на международной арене, саломе зурабишвили , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спорт, спорт, олимпиада-2024 в париже, грузинские спортсмены на международной арене, саломе зурабишвили , видео
Зурабишвили устроила свой праздник для олимпийцев – видео
17:55 14.09.2024 (обновлено: 18:20 14.09.2024)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила спортсменов-олимпийцев. Церемония прошла перед зданием президентской резиденции без участия правительства.
Вручение наград Зурабишвили назвала "всенародным праздником". После церемонии состоялся праздничный концерт.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в том, что она не уважает исполнительную власть, так как ранее она не побывала на правительственном приеме и придумала свое мероприятие.
На Олимпиаде в Париже сборная Грузии завоевала семь медалей – 3 золота, 3 серебра, одну бронзу, и заняла 24-е место в общекомандном зачете – это лучший результат страны за всю историю независимости.
На Паралимпиаде-2024 сборная Грузии завоевала девять медалей: одно золото, 4 серебра и 4 бронзы.