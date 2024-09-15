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Город радости и света “Мзианети”: место, где учат любви взрослых и детей - видео
Город радости и света “Мзианети”: место, где учат любви взрослых и детей - видео
Sputnik Грузия
Более 10 лет назад заслуженные педагоги, отец и сын Паата и Шалва Амонашвили создали уникальное образовательное пространство “Мзианети”, которое находится в... 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T14:41+0400
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Шалва Амонашвили и его сын Паата Амонашвили считаются гуру образовательной и педагогической сфер. Шалва Амонашвили – известный грузинский педагог и психолог, разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики. Он автор множества популярнейших книг о воспитании ребенка и образовательном процессе. У Амонашвили за спиной многолетний опыт работы с детьми и педагогами.Его сын Паата Амонашвили также ведущий эксперт в области образования. Он доктор психологических наук, писатель и разработчик учебных программ для сотен школ по всему миру. Отец и сын осуществляют масштабный проект "Гуманная Грузия", направленный на улучшение отношений между педагогами и учениками."Гуманная педагогика — педагогика любви, радости, красоты, доброты, понимания, содействия, воодушевления, доверия, вдохновения, сочувствия, сострадания, защиты. Гуманная педагогика взращивает в детях духовность, благородство и великодушие, расширяет их познавательное рвение, направляет на поиск своего пути и предназначения, своей миссии", - так описывает свою авторскую концепцию Шалва Амонашвили.Более 10 лет назад отец и сын запустили образовательную программу по освоению гуманной педагогики для родителей и воспитателей. Любой желающий мог приехать в родовое поместье Амонашвили в регионе Кахети в качестве гостя для прохождения курсов. Позже эта концепция переросла в большой проект под названием “Мзианети”.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, кахети, шалва амонашвили, паата амонашвили, общество, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, кахети, шалва амонашвили, паата амонашвили, общество, видео
Город радости и света “Мзианети”: место, где учат любви взрослых и детей - видео
Более 10 лет назад заслуженные педагоги, отец и сын Паата и Шалва Амонашвили создали уникальное образовательное пространство “Мзианети”, которое находится в регионе Кахети, в поселке Бушети. Подробности в специальном репортаже Sputnik Грузия
Шалва Амонашвили и его сын Паата Амонашвили считаются гуру образовательной и педагогической сфер. Шалва Амонашвили – известный грузинский педагог и психолог, разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики. Он автор множества популярнейших книг о воспитании ребенка и образовательном процессе. У Амонашвили за спиной многолетний опыт работы с детьми и педагогами.
Его сын Паата Амонашвили также ведущий эксперт в области образования. Он доктор психологических наук, писатель и разработчик учебных программ для сотен школ по всему миру. Отец и сын осуществляют масштабный проект "Гуманная Грузия", направленный на улучшение отношений между педагогами и учениками.
"Гуманная педагогика — педагогика любви, радости, красоты, доброты, понимания, содействия, воодушевления, доверия, вдохновения, сочувствия, сострадания, защиты. Гуманная педагогика взращивает в детях духовность, благородство и великодушие, расширяет их познавательное рвение, направляет на поиск своего пути и предназначения, своей миссии", - так описывает свою авторскую концепцию Шалва Амонашвили.
Более 10 лет назад отец и сын запустили образовательную программу по освоению гуманной педагогики для родителей и воспитателей. Любой желающий мог приехать в родовое поместье Амонашвили в регионе Кахети в качестве гостя для прохождения курсов. Позже эта концепция переросла в большой проект под названием “Мзианети”.