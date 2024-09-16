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В Кахети переработали рекордное количество "саперави" – видео
В Кахети переработали рекордное количество "саперави" – видео
Sputnik Грузия
Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия), по данным на 15 сентября, переработали 111 тысяч тонн винограда, из которых более 53 тысяч тонн – красного... 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T16:30+0400
2024-09-16T16:30+0400
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Показатель ежедневной переработки винограда зафиксирован в пределах 12-13 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе.Сезон сбора урожая (ртвели) и сдача винограда на заводы проходят с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети. К этому моменту 9,3 тысячи виноградарей уже сдали урожай, а в процессе переработки винограда задействовано 225 винных компаний и погребов.
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видео, видео-новости из грузии, ртвели архив, вино и виноделие грузии, виноград, виноградники, виноделие, грузинское вино, мультимедиа, видео
видео, видео-новости из грузии, ртвели архив, вино и виноделие грузии, виноград, виноградники, виноделие, грузинское вино, мультимедиа, видео
В Кахети переработали рекордное количество "саперави" – видео
16:30 16.09.2024 (обновлено: 16:44 16.09.2024)
Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия), по данным на 15 сентября, переработали 111 тысяч тонн винограда, из которых более 53 тысяч тонн – красного сорта "саперави", что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года
Показатель ежедневной переработки винограда зафиксирован в пределах 12-13 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе.
Сезон сбора урожая (ртвели) и сдача винограда на заводы проходят с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети. К этому моменту 9,3 тысячи виноградарей уже сдали урожай, а в процессе переработки винограда задействовано 225 винных компаний и погребов.