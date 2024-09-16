https://sputnik-georgia.ru/20240916/v-kakheti-pererabotali-rekordnoe-kolichestvo-saperavi---video-289917698.html

В Кахети переработали рекордное количество "саперави" – видео

В Кахети переработали рекордное количество "саперави" – видео

Sputnik Грузия

Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия), по данным на 15 сентября, переработали 111 тысяч тонн винограда, из которых более 53 тысяч тонн – красного... 16.09.2024, Sputnik Грузия

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Показатель ежедневной переработки винограда зафиксирован в пределах 12-13 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе.Сезон сбора урожая (ртвели) и сдача винограда на заводы проходят с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети. К этому моменту 9,3 тысячи виноградарей уже сдали урожай, а в процессе переработки винограда задействовано 225 винных компаний и погребов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

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