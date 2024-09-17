https://sputnik-georgia.ru/20240917/-zapad-nedovolen-chto-gruziya-ne-khochet-vstupat-v-voynu--ekspert-instituta-stran-sng-289938597.html
Запад недоволен, что Грузия не хочет вступать в войну – эксперт Института стран СНГ
Запад недоволен, что Грузия не хочет вступать в войну – эксперт Института стран СНГ
Sputnik Грузия
Многим кругам на Западе не нравится позиция Грузии в российско-украинском политическом конфликте, поэтому правящая партия "Грузинская мечта – демократическая... 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T17:44+0400
2024-09-17T17:44+0400
2024-09-17T17:55+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
политика
грузия
сша
вашингтон
грузинская мечта - демократическая грузия
нато
видео
видео-новости из грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/11/289938199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_678eefc7e9aeb0f76ef6265cacfa2191.jpg
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?"."Запад пытается оказать давление на нынешнее грузинское руководство и понятно почему – им не нравится позиция Грузии в российско-украинском политическом кризисе, не нравится нежелание присоединяться к антироссийским санкциям, желание не вступать в очередной конфликт…", - заявил Новиков в интервью Sputnik Грузия.В оппозиционных грузинских СМИ распространилась информация о том, что в ЕС фактически достигнута договоренность о приостановлении безвиза для Грузии в случае ухудшения ситуации и нарушения демократических принципов после выборов.США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.
сша
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/11/289938199_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be6e7214c940fcc4cea5b5cf905100cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, политика, грузия, сша, вашингтон, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, видео, видео-новости из грузии, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, политика, грузия, сша, вашингтон, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, видео, видео-новости из грузии, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Запад недоволен, что Грузия не хочет вступать в войну – эксперт Института стран СНГ
17:44 17.09.2024 (обновлено: 17:55 17.09.2024)
Многим кругам на Западе не нравится позиция Грузии в российско-украинском политическом конфликте, поэтому правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" оказалась в немилости, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?".
"Запад пытается оказать давление на нынешнее грузинское руководство и понятно почему – им не нравится позиция Грузии в российско-украинском политическом кризисе, не нравится нежелание присоединяться к антироссийским санкциям, желание не вступать в очередной конфликт…", - заявил Новиков в интервью Sputnik Грузия.
В оппозиционных грузинских СМИ распространилась информация о том, что в ЕС фактически достигнута договоренность о приостановлении безвиза для Грузии в случае ухудшения ситуации и нарушения демократических принципов после выборов.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.