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Запад недоволен, что Грузия не хочет вступать в войну – эксперт Института стран СНГ

Запад недоволен, что Грузия не хочет вступать в войну – эксперт Института стран СНГ

Sputnik Грузия

Многим кругам на Западе не нравится позиция Грузии в российско-украинском политическом конфликте, поэтому правящая партия "Грузинская мечта – демократическая... 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T17:44+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?"."Запад пытается оказать давление на нынешнее грузинское руководство и понятно почему – им не нравится позиция Грузии в российско-украинском политическом кризисе, не нравится нежелание присоединяться к антироссийским санкциям, желание не вступать в очередной конфликт…", - заявил Новиков в интервью Sputnik Грузия.В оппозиционных грузинских СМИ распространилась информация о том, что в ЕС фактически достигнута договоренность о приостановлении безвиза для Грузии в случае ухудшения ситуации и нарушения демократических принципов после выборов.США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.

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