https://sputnik-georgia.ru/20241003/spasatelnaya-operatsiya-v-tbilisi---dva-cheloveka-ne-mogli-vybratsya-s-paroma-290179278.html

Спасательная операция в Тбилиси – два человека не могли выбраться с парома

Спасательная операция в Тбилиси – два человека не могли выбраться с парома

Sputnik Грузия

Инцидент произошел неподалеку от моста Вахушти в Старом Тбилиси 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T12:56+0400

2024-10-03T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Спасатели помогли выбраться на берег двум людям, находящимся на пароме, застрявшем посреди реки Кура (Мтквари) неподалеку от моста Вахушти в Тбилиси, сообщил Первый канал. В Службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что глубина реки в указанном месте небольшая, из-за чего паром больше не мог продолжать путь и был вынужден остановиться. В результате происшествия никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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