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Спасательная операция в Тбилиси – два человека не могли выбраться с парома
Спасательная операция в Тбилиси – два человека не могли выбраться с парома
Sputnik Грузия
Инцидент произошел неподалеку от моста Вахушти в Старом Тбилиси 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T12:56+0400
2024-10-03T12:56+0400
2024-10-03T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Спасатели помогли выбраться на берег двум людям, находящимся на пароме, застрявшем посреди реки Кура (Мтквари) неподалеку от моста Вахушти в Тбилиси, сообщил Первый канал. В Службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что глубина реки в указанном месте небольшая, из-за чего паром больше не мог продолжать путь и был вынужден остановиться. В результате происшествия никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Спасательная операция в Тбилиси – два человека не могли выбраться с парома
12:56 03.10.2024 (обновлено: 13:26 03.10.2024)
Инцидент произошел неподалеку от моста Вахушти в Старом Тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Спасатели помогли выбраться на берег двум людям, находящимся на пароме, застрявшем посреди реки Кура (Мтквари) неподалеку от моста Вахушти в Тбилиси, сообщил Первый канал.
В Службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что глубина реки в указанном месте небольшая, из-за чего паром больше не мог продолжать путь и был вынужден остановиться.
В результате происшествия никто не пострадал.