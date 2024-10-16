https://sputnik-georgia.ru/20241016/rost-eksporta-iz-gruzii-ukazyvaet-na-aktivnost-biznesa-290373814.html

Рост экспорта из Грузии указывает на активность бизнеса

Рост экспорта из Грузии указывает на активность бизнеса

Sputnik Грузия

Высокий рост экспорта фиксируется с июня 2024 года и в январе-сентябре он достиг рекордного объема в 4,8 миллиарда долларов, заявил замминистра 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T10:52+0400

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2024-10-16T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Тенденции роста экспорта свидетельствуют об активности бизнеса и частного сектора и позволяют рассчитывать на оптимистичный прогноз в направлении экономического роста, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе журналистам. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 16,8 миллиарда долларов. В том числе экспорт вырос на 4,1%, составив до 4,8 миллиарда долларов. По словам Цинцадзе, высокий рост экспорта фиксируется с июня 2024 года и в январе-сентябре он достиг рекордного объема в 4,8 миллиарда долларов. Развитие экономики Грузии приводит к росту инвестиций и занятости – эксперт >>Кроме того, в сентябре 2024 года зафиксирован значительный рост экспорта в 17%, и его объем составил 615,6 миллиона долларов. Как отметил замминистра, правительство Грузии поддерживает рост конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, и в этой связи действует ряд государственных программ. Также росту экспорта способствуют режимы свободной торговли, которые Грузия имеет со многими странами мира, включая Европейский Союз, Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны, в сумме с 2,3 миллиардным рынком. Власти Грузии ждут значительного сокращения бедности к концу года>>"Мы продолжим активную работу, с одной стороны, в направлении либерализации торговых рынков, а с другой – будем увеличивать и расширять программы государственной поддержки, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства", – отметил замминистра. По информации Минэкономики, рекордный объем экспорта и товарооборота зафиксирован в 2023 году – экспорт увеличился на 9% до 6,1 млрд долларов, а товарооборот увеличился на 13,4% до 21,7 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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