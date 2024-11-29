https://sputnik-georgia.ru/20241129/natsbank-gruzii-uvelichit-limit-kreditov-v-lari-291144937.html

Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари

Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари

Sputnik Грузия

Лимит кредитов в 500 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или... 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T09:01+0400

2024-11-29T09:01+0400

2024-11-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. С 1 января в Грузии вступит новый лимит для выдачи кредитов в лари – принцип хеджирования коснется кредитов выше 500 тысяч лари вместо 400 тысяч. Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Лимит кредитов в 500 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте. При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, а в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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