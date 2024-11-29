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Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари
Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари
Sputnik Грузия
Лимит кредитов в 500 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или... 29.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-29T09:01+0400
2024-11-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. С 1 января в Грузии вступит новый лимит для выдачи кредитов в лари – принцип хеджирования коснется кредитов выше 500 тысяч лари вместо 400 тысяч. Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Лимит кредитов в 500 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте. При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, а в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари
Лимит кредитов в 500 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. С 1 января в Грузии вступит новый лимит для выдачи кредитов в лари – принцип хеджирования коснется кредитов выше 500 тысяч лари вместо 400 тысяч.
Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
"Национальный банк продолжает активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. На фоне мер, принятых Нацбанком, долларизация существенно снизилась. Однако она и связанные с ней структурные риски остаются одной из основных проблем финансового сектора", – отмечает комитет.
Лимит кредитов в 500 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте.
При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.
В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, а в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари.
В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования.
Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.
Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,74 GEL/$1.