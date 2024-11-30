https://sputnik-georgia.ru/20241130/dvoe-politseyskikh-postradali-na-aktsii-protesta-u-parlamenta-gruzii-291164106.html

Двое полицейских пострадали на акции протеста у парламента Грузии

Двое полицейских пострадали на акции протеста у парламента Грузии

Sputnik Грузия

Посреди проспекта Руставели перед парламентом митингующие разожгли костер 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T00:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Двое полицейских пострадали на акции протеста у парламента Грузии в Тбилиси в результате действий митингующих, которые наносят словесные и физические оскорбления полицейским, а также бросают в них различные предметы и пиротехнику, говорится в очередном заявлении МВД. Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз."Несмотря на неоднократные призывы сотрудников правоохранительных органов, мобилизованных для поддержания правопорядка на месте, а также официально распространенные министерством внутренних дел заявления, участники акции на протяжении нескольких часов словесно и физически оскорбляют полицию, а также бросают в их сторону различные предметы, пиротехнику, в результате чего пострадали двое сотрудников МВД", – говорится в заявлении. Там же сказано, что протестующие повреждают и поджигают инфраструктуру. "Следует отметить, что определенная часть участников акции переместилась в сторону улицы Чичинадзе, где упомянутые лица повредили входные ворота парламента. Общество ясно увидело в телевизионных эфирах насильственные, противоправные действия участников акции", – сказано в заявлении. По данным МВД, силовики для разрядки обстановки применили установленные законом специальные средства.МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией>>"Мы еще раз призываем участников акции не совершать противоправных действий и подчиняться указаниям правоохранителей. В противном случае министерство внутренних дел будет действовать в рамках присвоенного ему законом мандата и прибегнет к предусмотренным законодательством Грузии мероприятиям", – говорится в заявлении. Количество участников акции значительно сократилось за последний час, но обстановка у парламента Грузии все еще напряженная. Уже 40 минут звучит запись с призывом к митингующим разойтись. Часть митингующих периодически применяет пиротехнику против силовиков. Посреди проспекта Руставели перед парламентом разожгли костер. В ходе акции протеста пострадала журналист оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Мариам Гаприндашвили. Ее доставили в клинику. Телеканал утверждает, что она пострадала от рук силовиков. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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