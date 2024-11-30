https://sputnik-georgia.ru/20241130/vodomety-protiv-pirotekhniki---aktsiya-protesta-v-tbilisi-prodolzhaetsya-291165968.html

Водометы против пиротехники – акция протеста в Тбилиси продолжается

Водометы против пиротехники – акция протеста в Тбилиси продолжается

Sputnik Грузия

Митингующие и спецназ со спецтехникой разместились напротив друг друга на проспекте Руставели 30.11.2024, Sputnik Грузия

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2024-11-30T02:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Акция протеста около парламента Грузии в Тбилиси продолжается, несмотря на многочисленные призывы силовиков разойтись – митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.В настоящее время митингующие находятся около театра имени Шота Руставели. Посреди дороги на проспекте Руставели они устроили баррикады из предметов, которые нашли вокруг, – мусорных баков, скамеек, предназначенных для сдачи в аренду электросамокатов, различных железных конструкций и других предметов, и подожгли. Примерно в 100-150 метрах от них выстроен кордон спецназа и представителей других подразделений МВД, а также спецтехника. Периодически силовики производят задержания, избегая соприкосновения с основной массой митингующих. По данным МВД, в результате действий митингующих пострадали двое полицейских. МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией>>В ходе акции протеста пострадала также журналист оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Мариам Гаприндашвили. Ее доставили в клинику. Телеканал утверждает, что она пострадала от рук силовиков.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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