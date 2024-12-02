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Часть участников акции протеста в Тбилиси продолжает нападать на полицейских – МВД
Часть участников акции протеста в Тбилиси продолжает нападать на полицейских – МВД
Sputnik Грузия
Сотрудники соответствующего подразделения МВД пытаются дать отпор членам агрессивной группы с помощью водометов 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T00:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Часть участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси в течение нескольких часов продолжает насильственные действия в отношении полицейских, говорится в заявлении МВД Грузии. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек. Сотрудники соответствующего подразделения МВД пытаются дать отпор членам агрессивной группы с помощью водометов, но протестующие не прекращают своих насильственных действий. Как отметили в МВД, через несколько минут после начала акции протеста уже сообщалось о противоправных действиях ее участников. МВД призвало агрессивно настроенных участников акции прекратить противоправные действия, в противном случае обещали принять соответствующие предусмотренные законом меры. Кроме того, ведомство продолжает расследование с целью установления и задержания всех лиц, совершивших преступление. "За каждым незаконным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны полиции", – говорится в заявлении. На акции протеста перед парламентом полиция в воскресенье применила водометы против участников на улице Чичинадзе. Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси только лишь во время субботней акции повредили 48 комнат законодательного органа, были разбиты окна, поврежден инвентарь и мебель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Часть участников акции протеста в Тбилиси продолжает нападать на полицейских – МВД
00:13 02.12.2024 (обновлено: 00:50 02.12.2024)
Сотрудники соответствующего подразделения МВД пытаются дать отпор членам агрессивной группы с помощью водометов
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Часть участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси в течение нескольких часов продолжает насильственные действия в отношении полицейских, говорится в заявлении МВД Грузии.
В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.
"Определенная часть участников митинга, как и в предыдущие дни, сегодня продолжает свои насильственные действия. В течение нескольких часов общество ясно видело постоянные нападения на полицию со стороны агрессивных групп акции протеста", – говорится в заявлении.
Сотрудники соответствующего подразделения МВД пытаются дать отпор членам агрессивной группы с помощью водометов, но протестующие не прекращают своих насильственных действий.
Как отметили в МВД, через несколько минут после начала акции протеста уже сообщалось о противоправных действиях ее участников.
"Были случаи, когда, чтобы нанести ущерб зданию парламента, члены агрессивной группы сначала разбивали окна камнями и другими тяжелыми предметами, затем бросали легковоспламеняющиеся вещества в помещения здания парламента и, наконец, устраивали пожар с помощью пиротехники", – говорится в заявлении.
МВД призвало агрессивно настроенных участников акции прекратить противоправные действия, в противном случае обещали принять соответствующие предусмотренные законом меры.
Кроме того, ведомство продолжает расследование с целью установления и задержания всех лиц, совершивших преступление.
"За каждым незаконным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны полиции", – говорится в заявлении.
На акции протеста перед парламентом полиция в воскресенье применила водометы против участников на улице Чичинадзе.
Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси только лишь во время субботней акции повредили 48 комнат законодательного органа, были разбиты окна, поврежден инвентарь и мебель.