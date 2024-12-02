https://sputnik-georgia.ru/20241202/spetsnaz-v-tbilisi-pristupil-k-zachistke-okhvachennogo-protestom-prospekta-rustaveli-291197731.html

Спецназ в Тбилиси приступил к зачистке охваченного протестом проспекта Руставели

Спецназ в Тбилиси приступил к зачистке охваченного протестом проспекта Руставели

Sputnik Грузия

По информации МВД, во время воскресной акции протеста пострадали 14 правоохранителей 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T02:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спецназ ближе к двум часам ночи приступил к зачистке проспекта Руставели, где уже пятый день проходят акции протеста. Силовики оттесняют протестующих с территории, прилегающей к парламенту. Используются водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих заранее запаслись противогазами и масками. Периодически со стороны участников акции в сторону спецназа летят различные предметы – все, что попадается под руку. По информации МВД, во время воскресной акции протеста пострадали 14 правоохранителей. В Грузии пятый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных по последним данным МВД превысило 200 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста