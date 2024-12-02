https://sputnik-georgia.ru/20241202/spetsnaz-v-tbilisi-pristupil-k-zachistke-okhvachennogo-protestom-prospekta-rustaveli-291197731.html
Спецназ в Тбилиси приступил к зачистке охваченного протестом проспекта Руставели
Спецназ в Тбилиси приступил к зачистке охваченного протестом проспекта Руставели
Sputnik Грузия
По информации МВД, во время воскресной акции протеста пострадали 14 правоохранителей 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T02:00+0400
2024-12-02T02:00+0400
2024-12-02T02:20+0400
грузия
новости
политика
мвд грузии
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/01/291195514_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9f5f8d729407c7db902a1174acfb70de.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спецназ ближе к двум часам ночи приступил к зачистке проспекта Руставели, где уже пятый день проходят акции протеста. Силовики оттесняют протестующих с территории, прилегающей к парламенту. Используются водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих заранее запаслись противогазами и масками. Периодически со стороны участников акции в сторону спецназа летят различные предметы – все, что попадается под руку. По информации МВД, во время воскресной акции протеста пострадали 14 правоохранителей. В Грузии пятый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных по последним данным МВД превысило 200 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/01/291195514_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_f0854510350d66e288f4f4d1af15bd91.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста
грузия, новости, политика, мвд грузии, акции протеста
Спецназ в Тбилиси приступил к зачистке охваченного протестом проспекта Руставели
02:00 02.12.2024 (обновлено: 02:20 02.12.2024)
По информации МВД, во время воскресной акции протеста пострадали 14 правоохранителей
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Спецназ ближе к двум часам ночи приступил к зачистке проспекта Руставели, где уже пятый день проходят акции протеста.
Силовики оттесняют протестующих с территории, прилегающей к парламенту. Используются водометы и слезоточивый газ.
Часть протестующих заранее запаслись противогазами и масками. Периодически со стороны участников акции в сторону спецназа летят различные предметы – все, что попадается под руку.
По информации МВД, во время воскресной акции протеста пострадали 14 правоохранителей.
В Грузии пятый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных по последним данным МВД превысило 200 человек.