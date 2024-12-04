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Курс лари на среду – 2,8746 GEL/$1
Курс лари на среду – 2,8746 GEL/$1
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 декабря в размере 2,8746 GEL/$1. 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T09:48+0400
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2024-12-04T09:48+0400
экономика
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 декабря в размере 2,8746 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0268 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,8746 GEL/$1
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 декабря в размере 2,8746 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0268 лари по отношению к доллару.