https://sputnik-georgia.ru/20241208/bolee-50-faktov-nezakonnoy-vyrubki-lesa-v-gruzii-vyyavili-v-noyabre-291289417.html

Более 50 фактов незаконной вырубки леса в Грузии выявили в ноябре

Более 50 фактов незаконной вырубки леса в Грузии выявили в ноябре

Sputnik Грузия

Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в ноябре 2024 года выявили 54 факта незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети (30 фактов). Далее следуют: В целом в ноябре было изъято более 91 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства. В период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 662 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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