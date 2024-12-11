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Посол Евросоюза встретился с главой МИД Грузии - видео
Посол Евросоюза встретился с главой МИД Грузии - видео
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с послом ЕС Павлом Герчинским. 11.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-11T01:01+0400
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Стороны обсудили сотрудничество Грузии и ЕС и текущую ситуацию. Грузинская сторона подчеркнула необходимость отношений с ЕС на основе взаимоуважения.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, видео
Посол Евросоюза встретился с главой МИД Грузии - видео
01:01 11.12.2024 (обновлено: 01:03 12.12.2024)
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с послом ЕС Павлом Герчинским.
Стороны обсудили сотрудничество Грузии и ЕС и текущую ситуацию. Грузинская сторона подчеркнула необходимость отношений с ЕС на основе взаимоуважения.