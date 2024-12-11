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Посол Евросоюза встретился с главой МИД Грузии - видео

Посол Евросоюза встретился с главой МИД Грузии - видео

Sputnik Грузия

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с послом ЕС Павлом Герчинским. 11.12.2024, Sputnik Грузия

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Стороны обсудили сотрудничество Грузии и ЕС и текущую ситуацию. Грузинская сторона подчеркнула необходимость отношений с ЕС на основе взаимоуважения.

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