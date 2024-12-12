https://sputnik-georgia.ru/20241212/parlament-gruzii-snyal-deystvuyuschie-pri-vkhode-v-zdanie-ogranicheniya-291366604.html

Сняты ограничения на посещение парламента Грузии

Сняты ограничения на посещение парламента Грузии

Sputnik Грузия

Перед парламентом Грузии с 28 ноября проходят акции протеста несогласных с решением властей касательно ЕС 12.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Парламент Грузии с 12 декабря отменил желтый уровень безопасности, введенный из-за акций протеста на проспекте Руставели, сообщили в пресс-службе законодательного органа. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Самые масштабные акции проходят у здания парламента в Тбилиси. Протестующие повредили около 50 комнат законодательного органа – разбили окна, повредили инвентарь и мебель. Парламент Грузии 29 ноября из-за акций протеста ввел красный уровень безопасности, во время которого в здание не может войти никто, кроме лиц, которых установит глава аппарата парламента. С 4 декабря, после того как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают "коктейли Молотова", а силовики не применяют водометы и слезоточивый газ. И с 6 декабря, парламент понизил уровень безопасности до желтого. При желтом уровне безопасности на запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами.До завершения парламентских мероприятий в здание парламента допускаются только аккредитованные представители СМИ – не более одной группы от каждого телевещателя.Оппозиция называет протестующую в Грузии молодежь "полезными идиотами" – депутат>>Между тем волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, парламент грузии