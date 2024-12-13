https://sputnik-georgia.ru/20241213/kurs-lari-dollar-291384018.html

Курс лари на пятницу – 2,8512 GEL/$1

Курс лари на пятницу – 2,8512 GEL/$1

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 декабря в размере 2,8512 GEL/$1. 13.12.2024, Sputnik Грузия

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2024-12-13T09:48+0400

2024-12-13T09:48+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 декабря в размере 2,8512 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0189 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии