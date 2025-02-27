https://sputnik-georgia.ru/20250227/kontrtsiklicheskiy-bufer-kapitala-bankov-gruzii-ostalsya-neizmennym-292277931.html

Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным

Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным

Sputnik Грузия

Циклический компонент контрциклического буфера капитала банков был установлен в марте 2023 года и с тех пор не менялся 27.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-27T09:01+0400

2025-02-27T09:01+0400

2025-02-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии оставил неизменным, на уровне 1%, циклический компонент контрциклического буфера капитала банков, который представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков, говорится в сообщении регулятора. Циклический компонент контрциклического буфера капитала банков был установлен в марте 2023 года и с тех пор не менялся. По мнению комитета, устойчивый экономический рост, наблюдавшийся в течение последнего года, замедлил темпы сокращения разрыва между государственным долгом и ВВП, хотя соотношение государственного долга и ВВП продолжает постепенно приближаться к своему долгосрочному уровню. "По оценке комитета, отрицательный разрыв в соотношении кредитов к ВВП сократится в первой половине 2025 года при условии сохранения текущей динамики кредитной активности и постепенной нормализации экономического роста", – говорится в сообщении. С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернулся к уровню 2022 года – увеличился с 3 до 4 лет. Кроме того, с 1 января 2024 года упразднен лимит на выдачу кредитов в лари. Следующее заседание комитета финансовой стабильности Нацбанка Грузии состоится 28 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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