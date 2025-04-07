Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250407/292831314.html
СВО: российский удар по Киеву – сигнал "миротворцам" ЕС
СВО: российский удар по Киеву – сигнал "миротворцам" ЕС
Sputnik Грузия
Финальная "многоходовка" СВО может начаться после истечения срока моратория РФ на удары по украинским энергообъектам, отмечает военный обозреватель Sputnik... 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T22:25+0400
2025-04-08T19:37+0400
россия
аналитика
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
нато
колумнисты
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/08/292831496_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_a6780e67d5857d15a5625f044a8957a3.jpg
Воскресный высокоточный групповой удар крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, беспилотниками по важным объектам в Киеве и окрестностям – последнее российское предупреждение европейским "миротворцам" на Украине. Заграница бандеровцам не поможет. Капитуляция киевского режима – безоговорочная или в форме мирного договора – неизбежна, на условиях Москвы. Альтернативных вариантов завершения прокси-войны США с Россией история объективно не предусматривает.Вооруженные Силы РФ 6 апреля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА – по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, предприятиям ВПК и другим объектам в глубоком оперативном тылу противника. Включая Киев, который считается "наиболее защищенным" западными средствами ПВО. Цели удара достигнуты.По украинским данным, Россия применила крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М", ударные беспилотники "Герань-2" и "Гербера". Поражены объекты в Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Сумской и Черкасской областях. "Прилетело" по авиабазам ВСУ в районах населенных пунктов Белая Церковь, Гайсин, Васильков, Староконстантинов, Озерное, Умань. Украинские средства ПВО западного производства из-за нехватки зенитных ракет лишь "обозначали" присутствие на позициях.В Киеве крупные пожары зафиксированы в Соломенском, Оболонском, Дарницком районах. Эффективность российских ракет отметила в Telegram-канале посол США на Украине Бриджит Бринк, и этим "неприятно удивила" марионетку Зеленского. Сокрушительный удар по "самому защищенному" в Европе городу показал Брюсселю, Парижу и Лондону, что будет с войсками "миротворцев" ЕС в случае их появления на Украине. Испуганная уничтожением объектов ВСУ на западе Украины Варшава привела в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, вместе с союзниками по НАТО подняла в воздух дежурные истребители.После такого масштабного удара российские и зарубежные аналитики пришли к выводу, что Москва решила на украинском ТВД "ракет не жалеть", и способна предложить Западу "мир через силу" в российской версии исполнения. Финальная "многоходовка" СВО может начаться 18 апреля, когда истечет срок моратория РФ на удары по украинским энергообъектам. Летом 2025 года вероятно значительное продвижение российских войск по направлениям: Харьков, Сумы, Николаев, Одесса. Российский контроль над упомянутыми городами практически обнулит геополитическую ценность Украины для западных "инвесторов-рабовладельцев".Мифотворцы и бедоносцыНачальники генштабов вооруженных сил Великобритании и Франции Тони Радакин и Тьерри Буркхард 5 апреля в Киеве обсудили с "пианистом" Зеленским возможности ввода международных "миротворческих" войск. Речь шла о долгосрочной стратегии восстановления и преобразования модели украинской армии – "главной гарантии безопасности страны", а также о поддержке Лондона и Парижа "сразу после прекращения огня". При этом Буркхард отметил: "Вместе мы хотим гарантировать прочный и надежный мир на Украине, который является важнейшим условием безопасности европейского континента".Совершенно невозможно представить безопасность европейского альянса "жалких нахлебников" – за счет и в ущерб исполинской, самодостаточной, термоядерной России. Однако, в силу традиционного политического слабоумия западноевропейской элиты, безопасность России 5 апреля в Киеве не рассматривалась. Как и днем ранее в Брюсселе, где министры иностранных дел стран НАТО обсуждали "безопасность посредством силы", варианты ослабления "военной машины России", выделение 20 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по энергетической инфраструктуре РФ – в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 суток ударов по энергообъектам. Массированный российский удар по Киеву в ночь на 6 апреля напомнил европейским мифотворцам и бедоносцам о суровой реальности многополярного мира, системе равной и неделимой безопасности.И еще одно напоминание. Опубликовано видео большой воронки от "Искандера" на месте ресторана "Магеллан" в Кривом Роге, где вечером 4 апреля проходило совещание командиров украинских бригад и западных инструкторов. Российский высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении ликвидировал в ресторане до 85 офицеров ВСУ и НАТО.Показательно, что дежурные (фальшивые) вопли киевских пропагандистов о жертвах среди мирного населения не вызвали ожидаемой реакции Запада. Ведь натовские специалисты твердо знают, что российские "Искандеры" куда попало не летают, и никогда не промахиваются. Модернизированная баллистическая ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" может нести боевую нагрузку до 800 кг, круговое вероятное отклонение от цели – всего два метра.Гипотетическим войскам миротворцев ЕС на Украине будет представлен широкий выбор вариантов "геенны огненной" – неотразимые гиперзвуковые удары комплексами "Искандер", "Кинжал", "Циркон" или "Орешник".Президент РФ Владимир Путин ранее напомнил мифотворцам и бедоносцам Европы и США, что российское оружие может поражать цели и на территории стран Запада: "На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон"… В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Заметим, это лишь начало списка смертельно-неотразимых неприятностей Запада на поле конфронтации с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
украина
киев
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/08/292831496_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2da189a7a35afced66cacde9ee1cf849.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, аналитика, в мире, украина, киев, сша, владимир путин, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, аналитика, в мире, украина, киев, сша, владимир путин, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины

СВО: российский удар по Киеву – сигнал "миротворцам" ЕС

22:25 07.04.2025 (обновлено: 19:37 08.04.2025)
© photo: Sputnik / Виталий Невар / Перейти в фотобанк "Искандер-М"
 Искандер-М - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2025
© photo: Sputnik / Виталий Невар
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня - Sputnik Грузия
Александр Хроленко
Все материалы
Финальная "многоходовка" СВО может начаться после истечения срока моратория РФ на удары по украинским энергообъектам, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Воскресный высокоточный групповой удар крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, беспилотниками по важным объектам в Киеве и окрестностям – последнее российское предупреждение европейским "миротворцам" на Украине. Заграница бандеровцам не поможет. Капитуляция киевского режима – безоговорочная или в форме мирного договора – неизбежна, на условиях Москвы. Альтернативных вариантов завершения прокси-войны США с Россией история объективно не предусматривает.
Вооруженные Силы РФ 6 апреля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА – по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, предприятиям ВПК и другим объектам в глубоком оперативном тылу противника. Включая Киев, который считается "наиболее защищенным" западными средствами ПВО. Цели удара достигнуты.
По украинским данным, Россия применила крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М", ударные беспилотники "Герань-2" и "Гербера". Поражены объекты в Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Сумской и Черкасской областях. "Прилетело" по авиабазам ВСУ в районах населенных пунктов Белая Церковь, Гайсин, Васильков, Староконстантинов, Озерное, Умань. Украинские средства ПВО западного производства из-за нехватки зенитных ракет лишь "обозначали" присутствие на позициях.
В Киеве крупные пожары зафиксированы в Соломенском, Оболонском, Дарницком районах. Эффективность российских ракет отметила в Telegram-канале посол США на Украине Бриджит Бринк, и этим "неприятно удивила" марионетку Зеленского. Сокрушительный удар по "самому защищенному" в Европе городу показал Брюсселю, Парижу и Лондону, что будет с войсками "миротворцев" ЕС в случае их появления на Украине. Испуганная уничтожением объектов ВСУ на западе Украины Варшава привела в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, вместе с союзниками по НАТО подняла в воздух дежурные истребители.
После такого масштабного удара российские и зарубежные аналитики пришли к выводу, что Москва решила на украинском ТВД "ракет не жалеть", и способна предложить Западу "мир через силу" в российской версии исполнения. Финальная "многоходовка" СВО может начаться 18 апреля, когда истечет срок моратория РФ на удары по украинским энергообъектам. Летом 2025 года вероятно значительное продвижение российских войск по направлениям: Харьков, Сумы, Николаев, Одесса. Российский контроль над упомянутыми городами практически обнулит геополитическую ценность Украины для западных "инвесторов-рабовладельцев".

Мифотворцы и бедоносцы

Начальники генштабов вооруженных сил Великобритании и Франции Тони Радакин и Тьерри Буркхард 5 апреля в Киеве обсудили с "пианистом" Зеленским возможности ввода международных "миротворческих" войск. Речь шла о долгосрочной стратегии восстановления и преобразования модели украинской армии – "главной гарантии безопасности страны", а также о поддержке Лондона и Парижа "сразу после прекращения огня". При этом Буркхард отметил: "Вместе мы хотим гарантировать прочный и надежный мир на Украине, который является важнейшим условием безопасности европейского континента".
Совершенно невозможно представить безопасность европейского альянса "жалких нахлебников" – за счет и в ущерб исполинской, самодостаточной, термоядерной России. Однако, в силу традиционного политического слабоумия западноевропейской элиты, безопасность России 5 апреля в Киеве не рассматривалась. Как и днем ранее в Брюсселе, где министры иностранных дел стран НАТО обсуждали "безопасность посредством силы", варианты ослабления "военной машины России", выделение 20 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.
Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по энергетической инфраструктуре РФ – в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 суток ударов по энергообъектам. Массированный российский удар по Киеву в ночь на 6 апреля напомнил европейским мифотворцам и бедоносцам о суровой реальности многополярного мира, системе равной и неделимой безопасности.
И еще одно напоминание. Опубликовано видео большой воронки от "Искандера" на месте ресторана "Магеллан" в Кривом Роге, где вечером 4 апреля проходило совещание командиров украинских бригад и западных инструкторов. Российский высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении ликвидировал в ресторане до 85 офицеров ВСУ и НАТО.
Показательно, что дежурные (фальшивые) вопли киевских пропагандистов о жертвах среди мирного населения не вызвали ожидаемой реакции Запада. Ведь натовские специалисты твердо знают, что российские "Искандеры" куда попало не летают, и никогда не промахиваются. Модернизированная баллистическая ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" может нести боевую нагрузку до 800 кг, круговое вероятное отклонение от цели – всего два метра.
Гипотетическим войскам миротворцев ЕС на Украине будет представлен широкий выбор вариантов "геенны огненной" – неотразимые гиперзвуковые удары комплексами "Искандер", "Кинжал", "Циркон" или "Орешник".
Президент РФ Владимир Путин ранее напомнил мифотворцам и бедоносцам Европы и США, что российское оружие может поражать цели и на территории стран Запада: "На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон"… В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Заметим, это лишь начало списка смертельно-неотразимых неприятностей Запада на поле конфронтации с Россией.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0