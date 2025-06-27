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Следите ли вы за Клубным чемпионатом мира по футболу?
Следите ли вы за Клубным чемпионатом мира по футболу?
Sputnik Грузия
27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T11:04+0400
2025-06-27T11:04+0400
2025-06-27T11:04+0400
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2025
Новости
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Sputnik Грузия
общество, грузия, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
общество, грузия, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Следите ли вы за Клубным чемпионатом мира по футболу?
© photo: Sputnik / StringerБолельщики следят за игрой Грузия Чехия по футболу
© photo: Sputnik / Stringer
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